تولت كوليت كريس منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، وذلك عقب مغادرة جينسن هوانغ لمنصبه في الشركة التي تأسست عام 1993 لتصميم رقائق الرسوميات.

تحولات السوق والمنافسة التقنية

تسيطر "إنفيديا" حالياً على 80% من سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي، بعد أن نمت إيراداتها من 26.91 مليار دولار في يناير 2022 إلى 215.94 مليار دولار في يناير 2026. وفي المقابل، ارتفعت حصة شركة "AMD" في سوق الرقائق من 2% في عام 2022 لتتراوح بين 7% و10% في عام 2026. وأشار إميليو أنديري إلى أن شركته "ويفر" تنجح في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على رقائق "AMD" بكفاءة تصل إلى 80% خلال ساعات. كما يرى باتريك مورهيد أن صعود وكلاء الذكاء الاصطناعي يزيد من أهمية مرحلة الاستدلال في النماذج.

تأثير القيود التجارية والتوسع الاستراتيجي

تمنع واشنطن "إنفيديا" من بيع أقوى رقائقها في الصين، مما أدى إلى انخفاض حصة الصين من إيرادات الشركة إلى 8% حالياً مقابل 20% في عام 2024. وطورت شركة "هواوي" الصينية حواسيب فائقة تستخدم رقائقها الخاصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. ويرى باباك مينوفي أن هوانغ كان محقاً في تحذيره من أن تقييد الوصول إلى الصين سيعزز المنافسين المحليين هناك. وكانت "إنفيديا" قد استحوذت على شركة "غروك" المتخصصة في الرقائق في ديسمبر 2025 لتعزيز قدراتها.

تحديات الإدارة والعلاقات الخارجية

ارتبط جينسن هوانغ بعلاقة مع هوانغ لي، وهي مسؤولة في شركة "ميجاسبيد" يُشتبه بارتباطها بالمخابرات الصينية. واستوردت "ميجاسبيد" رقائق من "إنفيديا" بقيمة تتراوح بين 4.6 و7.5 مليار دولار. وشبّه دان هاتشينسون وضع "إنفيديا" الحالي بمرحلة انتقال شركة "إنتل" إلى قيادة بوب سوان عام 2019. بينما صرح مدير تنفيذي لشركة ذكاء اصطناعي بأن المنتجات الحالية صُممت قبل عامين أو ثلاثة أعوام.