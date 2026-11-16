تقدم الحوثيين نحو عدن وانسحاب القوات الحكومية

وصل مقاتلو الحوثي إلى مسافة تبعد مئة كيلومتر عن مدينة عدن يوم الاثنين. وجاء ذلك بالتزامن مع إخلاء القوات الحكومية لمواقعها العسكرية قرب مضيق باب المندب.

أسباب الانسحاب العسكري والدفاع عن المدينة

أوضحت الحكومة يوم الأحد تفاصيل قرارها العسكري بالانسحاب من منطقة ذباب والمناطق المحيطة بالمضيق الحيوي. وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة تمركز القوات للدفاع عن مدينة عدن.

تأثر أسواق الطاقة وانخفاض أسعار النفط

سجلت عقود برنت الآجلة تراجعاً بلغت نسبته اثنين وثلاثين بالمئة بعد المائتين لتستقر عند ثلاثة وتسعين دولاراً واثنين وستين سنتاً للبرميل الواحد عند الساعة التاسعة وثلاث وأربعين دقيقة صباحاً بالتوقيت الشرقي. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة ثلاثة وتسعين بالمئة بعد الواحد ليصل إلى ستة وثمانين دولاراً وخمسة وثمانين سنتاً.

ارتفاع خام مربان في الأسواق

خالف خام مربان القياسي لأبوظبي الاتجاه العام للأسواق وسجل ارتفاعاً بلغت نسبته اثنين وخمسين بالمئة بعد الواحد ليصل سعره إلى أربعة وتسعين دولاراً وتسعة وثمانين سنتاً.