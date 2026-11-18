تبحث الأسر العربية دائماً عن القنوات الآمنة التي تقدم محتوى ترفيهياً وتعليمياً هادفاً للأطفال، وتتصدر قناتا "وناسة للأطفال" و"كراميش" قائمة هذه القنوات في عام 2026، لما تقدمانه من أناشيد تربوية، وأغاني تعليمية محببة مثل شخصية "لولو" الشهيرة، وبرامج تساعد الأطفال على تعلم الحروف والأرقام والسلوكيات الإيجابية بأسلوب شيق وممتع.

بيانات تردد قناتي وناسة وكراميش على نايل سات 2026

يمكن استقبال القناتين مجاناً وبدون تشفير عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام البيانات التقنية التالية:

اسم القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ قناة وناسة للأطفال (Wanasah TV) 11430 (أو 11470) عمودي (V) 27500 5/6 قناة كراميش للأطفال (Karameesh TV) 11430 (أو 11603 أفقي) عمودي (V) 27500 3/4

لماذا يفضل الآباء قناتي وناسة وكراميش؟

تجمع القناتان بين التسلية البريئة والرسالة التربوية الهادفة، حيث تخلو الفقرات المعروضة من أي مشاهد غير مناسبة للأطفال، وتعتمد على الموسيقى الهادئة والرسوم الكرتونية الجذابة التي تنمي خيال الطفل، كما تحافظان على بث مجاني مستمر على مدار 24 ساعة بألوان زاهية وجودة صورة عالية HD تجذب انتباه الصغار وتنمي مهاراتهم السمعية والبصرية واللغوية دون أي انقطاع أو تشويش.

خطوات ضبط ترددات باقة الأطفال على الرسيفر

لتثبيت القناتين على جهاز التلفاز في منزلك بسهولة وضمان إشارة قوية، اتبع التعليمات الآتية: