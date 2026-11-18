تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 حدثاً تاريخياً بارزاً، حيث تُقام مراسم رسمية كبرى داخل قاعة التماثيل الوطنية بمبنى الكابيتول (مقر الكونغرس الأمريكي) لتكريم اسم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، ومنحه "الميدالية الذهبية للكونغرس"، التي تُعد أرفع وسام مدني تمنحه المؤسسة التشريعية الأمريكية للشخصيات المؤثرة في التاريخ العالمي.

خلفية التكريم ودوره في صناعة السلام

يأتي هذا التكريم الرفيع تقديراً للإرث التاريخي للرئيس السادات وشجاعته السياسية ومبادراته الرائدة التي أسست لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ويعود القرار إلى قانون أقره الكونغرس الأمريكي ووقّعه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر 2018 تزامناً مع مئوية ميلاد السادات، ليصبح بذلك أول رئيس مصري ينال هذه الميدالية الذهبية الرفيعة بعد وفاته.

حضور مصري رسمي وأسري رفيع المستوى

تشارك مصر في هذه الاحتفالية بوفد رسمي رفيع المستوى يرأسه وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ممثلاً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يلقي كلمة مصر الرسمية خلال الحفل، ويعقد سلسلة لقاءات مع قيادات وأعضاء بارزين في الكونغرس الأمريكي لبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. كما يحضر المراسم أفراد من أسرة الرئيس الراحل، حيث يتسلم نجله جمال السادات الميدالية الذهبية نيابة عن العائلة.

أصداء واسعة واحتفاء بالإرث القيادي للرئيس الراحل

لاقى الحدث تفاعلاً إعلامياً وسياسياً وشعبياً واسعاً في الأوساط المصرية والدولية، حيث أكد مراقبون ومؤرخون أن منح السادات هذا الوسام التاريخي يمثل شهادة دولية متجددة ومنصفة على قيمة الرؤية الاستراتيجية التي انتهجها في الجمع بين استعادة الأرض وتحقيق السلام العادل والشامل، معتبرين أن هذا التكريم يعكس مكانة مصر التاريخية ودور قادتها في صناعة السلام، وهي المبادئ الراسخة التي لا تزال حاضرة بقوة في الدبلوماسية المصرية حتى اليوم.