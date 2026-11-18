أعلنت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى توطيد العلاقات بين الجانبين ودعم الإنتاج السينمائي المتميز.

تأسيس جائزة جديدة وتبادل للأعمال الفنية

تتضمن الشراكة استحداث جائزة خاصة تحمل اسم "مهرجان البحر الأحمر" ضمن أنشطة مهرجان القاهرة، وذلك ابتداءً من عام 2027. كما ستعمل الاتفاقية على تسهيل عمليات تبادل الأفلام بين الطرفين، بما يشمل الأعمال التي حصلت على دعم من صندوق البحر الأحمر. يهدف هذا التبادل إلى إيصال الأفلام إلى جماهير جديدة وربط صناع السينما بأسواق أوسع.

الحفاظ على التراث السينمائي

يتعاون الطرفان في مجالات التبادل الثقافي وحفظ الأفلام، حيث من المقرر تنظيم أسبوع مخصص لعرض الأفلام المرممة في القاهرة عقب دورة المهرجان لعام 2027. يذكر أن مؤسسة مهرجان البحر الأحمر قدمت الدعم لترميم ما يزيد عن 20 فيلماً، من بينها أعمال مصرية كلاسيكية مثل: "غرام في الكرنك" (1967)، و"الاختيار" (1971)، و"خلي بالك من زوزو" (1972).

إلغاء دورة البحر الأحمر لعام 2026

ألغت إدارة مهرجان البحر الأحمر دورتها السادسة التي كان من المقرر عقدها في الفترة ما بين 3 و12 ديسمبر 2026. ويعود هذا القرار إلى وجود اضطرابات في السعودية ناجمة عن تصاعد النزاع مع الحوثيين المدعومين من إيران. ومن المخطط أن يعود المهرجان للظهور مجدداً في الربع الأخير من عام 2027 عبر رؤية وبرنامج عمل جديدين.

تصريحات المسؤولين حول التعاون المستقبلي

صرح حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة، بأن هذه الشراكة تدشن مرحلة جديدة من التعاون بين مؤسستين تهتمان بالسينما العربية، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس مهرجان القاهرة. ومن جانبه، أكد فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر، أن هذه الخطوة تجسد الالتزام المشترك بدعم الأعمال السينمائية المتميزة والحفاظ على التراث الفني.