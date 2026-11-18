قمة ثلاثية مرتقبة في شينزين

من المقرر أن تستضيف مدينة شينزين يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 قمة ثلاثية تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الصيني شي جين بينغ. يأتي هذا الاجتماع في وقت تواصل فيه القوات الروسية قصفها للمدن والبلدات الأوكرانية، وذلك بعد مرور قرابة خمس سنوات على بدء العمليات العسكرية.

مواقف الأطراف من الحرب والأمن الدولي

يرغب دونالد ترامب في طرح ملف الحرب في أوكرانيا للنقاش خلال القمة. في المقابل، يرفض الكرملين بشكل قاطع فكرة التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل وغير مشروط في الأراضي الأوكرانية.

من جهتها، تسعى بكين إلى استغلال الاجتماع لمناقشة آليات حماية السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي. وقد أكد بوتين خلال مشاركته في منتدى منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أن مساعي عزل روسيا وفرض عقوبات عليها قد باءت بالفشل.

هجوم يستهدف جسر القرم

تعرض الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم لهجوم أوكراني عشية انعقاد القمة. تسبب هذا الاستهداف في إلحاق أضرار جسيمة بالمنشأة التي تكلفت مليارات الدولارات لبنائها.

مخاوف أوكرانية من نتائج القمة

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي عن قلقه البالغ تجاه هذه القمة. يخشى زيلينسكي أن تؤدي مخرجات الاجتماع إلى إعادة توزيع النفوذ الدولي على غرار مؤتمر يالطا الذي عقد عام 1945.