أطلقت شركة سامسونج، بالتعاون مع ماتش جروب، فعالية ترويجية بعنوان «سويتش آيلاند» في مدينة نيويورك، وذلك يومي 17 و18 نوفمبر 2026 في استوديو 525. تهدف هذه المبادرة إلى دعوة الزوار لاستبدال هواتفهم التقليدية بأجهزة «جالاكسي زد فليب 8» أو «جالاكسي زد فولد 8» أو «جالاكسي زد فولد 8 ألترا» لتجربة تقنياتها الحديثة.

رؤية تيندر للجيل زد

أوضحت ميليسا هوبلي، مديرة التسويق في تيندر، أن أفراد الجيل زد يفضلون استكشاف كل ما هو غير مألوف في عالم الفعاليات والمواعدة. وأشارت إلى أن هذا التعاون مع سامسونج يسعى لتوفير تجربة مواعدة مبتكرة تخرج عن الأطر التقليدية المعتادة. يذكر أن ماتش جروب تضم في قائمة تطبيقاتها كلاً من تيندر، وبي إل كيه، وتشيسبا، وهير، وأوك كيوبيد، وبلينتي أوف فيش.

تقنيات غامرة وتجارب تفاعلية

تتضمن الفعالية عرضاً غامراً يعتمد بشكل كامل على ذكاء جالاكسي الاصطناعي. كما يستمتع الحضور بلعبة «سيلفي» دون استخدام اليدين، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للألعاب التفاعلية تتيح لهم فرصة الفوز بجوائز متنوعة.

أنشطة ومشاركة اجتماعية

يتاح للزوار التفاعل مع منسق الأغاني وتحضير المشروبات باستخدام الهواتف القابلة للطي. كما تم تخصيص كابينة للاعترافات تتيح للأفراد مشاركة انطباعاتهم حول الهواتف وتجاربهم الشخصية. وتوفر الفعالية إمكانية تبادل الصور ومقاطع الفيديو عبر خاصية «كويك شير» التي تدعم «إير دروب».