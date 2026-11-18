ارتفاع معدلات شحن النفط عبر الناقلات الصغيرة

سجلت ناقلات النفط الصغيرة في شهر أكتوبر ٢٠٢٦ أعلى معدل شحن يومي لها عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب، ووصل حجم النفط الذي جرى نقله بواسطة هذه السفن إلى مليوني برميل يومياً خلال الشهر نفسه. وقد عادت تدفقات الخام الإجمالية عبر المضيق إلى مستويات تقارب ما كانت عليه قبل بدء النزاع.

تغير استراتيجيات النقل البحري

بدأ الاعتماد على ناقلات "سويز ماكس" و"أفراماكس" في التزايد منذ سبتمبر ٢٠٢٦، وتُستخدم هذه الناقلات بشكل رئيسي لنقل شحنات النفط القادمة من الكويت والعراق وقطر. وتتم أغلب عمليات نقل النفط عبر هذه السفن الصغيرة من خلال عمليات من سفينة إلى أخرى داخل مياه خليج عمان.

تداعيات استهداف الناقلات العملاقة

شهد شهرا سبتمبر وأوائل أكتوبر ٢٠٢٦ ارتفاعاً في تكاليف شحن الناقلات العملاقة لتصل إلى مستويات قياسية، وجاء ذلك بالتزامن مع زيادة وتيرة الهجمات على هذه الناقلات لتسجل أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب. كما تزايدت حوادث استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز خلال الأسابيع الأخيرة.

موقف إيران من الملاحة في المضيق

أبلغت إيران عن وقوع حوادث شبه يومية لاصطدام ناقلات بألغام بحرية في ممرات اعتبرتها غير مصرح بها. وصرح محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، الأسبوع الماضي بأن الملاحة في مضيق هرمز لن تعود إلى ظروف ما قبل الحرب، وأكد قاليباف أن مياه المضيق ليست دولية، معتبراً أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ لا تنطبق عليه. كما شدد على أن القوانين السارية في هذا الممر المائي تخضع لسيادة الدولتين المشاطئتين له فقط.