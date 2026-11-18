استضافت الدوحة يوم 18 نوفمبر 2026 ملتقى الطاولة المستديرة تحت عنوان "الفرص الاستراتيجية للتجارة والاستثمار بين ماليزيا وقطر"، بحضور النائب الأول لرئيس غرفة قطر محمد بن أحمد بن طوار الكواري، وسفير ماليزيا لدى الدولة محمد فيصل رزالي.

نمو التبادل التجاري والشراكات الثنائية

بلغت قيمة التبادل التجاري بين الدولتين 2.5 مليار ريال قطري في عام 2025. وأشار محمد بن طوار الكواري إلى التقدم المتواصل في العلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الماليزية، مؤكداً أن ماليزيا تعتبر بيئة خصبة للاستثمارات القطرية بفضل موقعها الجغرافي المتميز وتنوع اقتصادها.

آفاق الاستثمار في السوقين القطري والماليزي

استعرض الكواري المجالات الحيوية التي يمكن للشركات الماليزية الاستثمار فيها داخل قطر، وهي: «قطاعات الطاقه والبنيه التحتيه والانشاءات والصناعه والامن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والسياحه والخدمات اللوجستيه». ومن جانبه، دعا السفير محمد فيصل رزالي المستثمرين القطريين للاستفادة من الفرص المتاحة في بلاده، لا سيما في قطاعات أشباه الموصلات، التكنولوجيا الخضراء، البنية التحتية الرقمية، والصناعات المتطورة. وأكد السفير أن ماليزيا تمثل مدخلاً رئيسياً لأسواق "آسيان" التي تضم قاعدة استهلاكية تتجاوز 650 مليون نسمة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية قطر كمركز استراتيجي للشركات الماليزية الطامحة للتوسع في منطقة الخليج، وتحديداً في مجالات التمويل الإسلامي، الحلول الرقمية، البنية التحتية الذكية، والخدمات اللوجستية.

تدشين المجلس التنفيذي للأعمال الماليزية

شهد الملتقى الإطلاق الرسمي لـ "المجلس التنفيذي للأعمال الماليزية في قطر". يهدف هذا الكيان الجديد إلى تسهيل الشراكات التجارية وتعزيز قنوات التواصل بين الشركات في البلدين. كما تضمن برنامج الملتقى تقديم عرضين تعريفيين من قبل كل من مؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية (MATRADE) وهيئة تنمية الاستثمار الماليزية (MIDA).