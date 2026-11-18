مسار داريو أمودي المهني وتأسيس "أنثروبيك"

أصبح داريو أمودي، البالغ من العمر 43 عاماً، يتصدر المشهد التقني بصفته الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك". أسس داريو هذه الشركة برفقة شقيقته دانييلا وخمسة من زملائه الآخرين.

خلفية تعليمية وعلمية متنوعة

نشأ داريو في مدينة سان فرانسيسكو، حيث تلقى تعليمه الأولي. تخصص في دراسة الفيزياء في جامعتي برينستون وستانفورد.

غير مساره الأكاديمي لاحقاً ليتجه نحو البيولوجيا والعلوم الطبية الحيوية. جاء هذا التحول في حياته عقب وفاة والده متأثراً بمرض التهاب الكبد الوبائي (سي).

خبرات سابقة ومغادرة "أوبن أيه آي"

قبل تأسيس مشروعه الحالي، عمل داريو في شركات تقنية كبرى مثل "بايدو" و"جوجل". كما كان ضمن فريق عمل شركة "أوبن أيه آي" قبل أن يغادرها في عام 2020.

كان سبب رحيله عن "أوبن أيه آي" نابعاً من مخاوفه الجدية بشأن تقديم الأرباح على معايير السلامة. وتؤكد دانييلا أمودي أن شقيقها هو «الشخص الذي يمنح الشركة طموحها».