شهدت منطقة البحر الميت يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 مراسم توقيع خطة عمل مشتركة بين الأردن وألمانيا لتعزيز الشراكة في قطاع الطاقة، وذلك قبيل انطلاق مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي لعام 2026. وقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وعن الجانب الألماني أمين الدولة في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي توماس شتيفن.

محاور كفاءة الطاقة وتطوير الشبكات

تركز الخطة على رفع مستويات كفاءة الطاقة وتطوير شبكات الكهرباء الوطنية. وتتضمن بنودها صياغة سياسات وأطر تنظيمية وتمويلية متكاملة لدعم كفاءة الطاقة في القطاعين الصناعي والإنشائي. كما تستهدف المبادرة تعزيز استقرار الشبكات الكهربائية وتحسين أساليب إدارة موارد الطاقة الموزعة.

مجالات التعاون الاستراتيجي والربط الكهربائي

تتوسع الاتفاقية لتشمل الاستفادة من مشاريع الربط الكهربائي القائمة، مع تبادل الخبرات التقنية في إدارة وتشغيل شبكات الغاز الطبيعي. وتتضمن الخطة إجراء دراسات متخصصة تهدف إلى حماية البنية التحتية للطاقة وتطوير آليات الاستعداد للأزمات.

استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية

تستهدف بنود التعاون الجديد فحص الفرص المتاحة لاستغلال الطاقة الحرارية الأرضية في عمليات التدفئة والتبريد داخل الأردن. ويشمل هذا الجانب دراسة الحلول التقنية المتاحة، بالإضافة إلى تقييم نماذج الأعمال والاستثمار والتمويل اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.