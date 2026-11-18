أعلنت شركة «كورنوول إنسايت» يوم الأربعاء عن زيادة مرتقبة بنسبة 26% في فواتير الطاقة المنزلية داخل المملكة المتحدة، وذلك بدايةً من يناير 2027، لتبلغ الفواتير بذلك ذروتها منذ عام 2023 نتيجة تداعيات حرب إيران.

تأثير حرب إيران على تكاليف الطاقة

تسببت العمليات العسكرية المرتبطة بحرب إيران في دفع أسعار الغاز والكهرباء بالجملة نحو الصعود. وقد انعكس هذا الارتفاع المباشر في تكاليف الطاقة على المستهلكين البريطانيين، حيث وصلت الفواتير الحالية إلى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ ثلاث سنوات.

تعديلات هيئة «أوفجيم» على سقف الأسعار

قامت هيئة تنظيم الطاقة «أوفجيم» برفع سقف الأسعار بنسبة 4% خلال الفترة الممتدة من أكتوبر وحتى ديسمبر. وجاء هذا القرار استجابةً للزيادة في أسعار الغاز التي أفرزتها حرب إيران. ويعمل نظام سقف الأسعار في المملكة المتحدة على تحديد حد أقصى للمبالغ التي يحق لمزودي خدمات الطاقة تقاضيها من المستهلكين المحليين، وذلك بحساب التكلفة لكل كيلوواط/ساعة.