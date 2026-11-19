تراجع انبعاثات الكربون والطاقة

شهدت أسواق الغاز والنفط العالمية اضطرابات متواصلة بسبب حرب إيران التي رفعت كلفة الطاقة وشجعت التحول نحو البدائل المتجددة. هبطت انبعاثات الغازات الدفيئة في الصين متأثرة بتلك الأحداث بعد مرحلة من الاستقرار النسبي. وسجل انبعاث ثاني أكسيد الكربون أكبر هبوط منذ فترة كوفيد بنسبة 3.1 بالمئة خلال الفترة بين شهر يوليو وسبتمبر من هذا العام.

تراجع استخدام النفط في البلاد بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي. جاء هذا التراجع مع لجوء المستهلكين إلى المركبات الكهربائية هرباً من الغلاء. وانخفضت انبعاثات الفحم بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي نتيجة الانتشار السريع للطاقات المتجددة وتباطؤ طلب الطاقة.

التوسع في الطاقات البديلة

وضعت الصين طاقة متجددة جديدة تشمل الرياح والشمس والنووية تعادل ما تزود به ألمانيا وتزيد عن ضعف الاحتياجات المحلية للنمو. وهبطت انبعاثات صناعة الصلب والخرسانة في ظل استمرار ركود قطاع البناء. وتضمنت خطة بكين الخمسية الحديثة مراعاة وصول استهلاك النفط إلى ذروته.

أوضح يانغ بيكينغ أن هذا المسار يمثل توجهاً شاملاً وليس مجرد استجابة مؤقتة، حيث يرتفع شأن أمن الطاقة في خطط الحكومات. ولفت ديفيد فريكمان إلى أن الرياح والطاقة الشمسية تستحيل محاصرتها أو حظرها أو إغلاقها خارجياً، وكل تيراواط ساعة وطني يوفر المناعة للبلاد.

انتشار عالمي للأنظمة النظيفة

برزت باكستان كنموذج بارز في تركيب الأسطح الشمسية وأنظمة البطاريات بوتيرة فاقت أي سوق أخرى. وتفوق اقتصاد كل من البرازيل وتشيلي والسلفادور والمغرب وكينيا وناميبيا على الولايات المتحدة في مسار الانتقال للطاقة النظيفة. وأدخلت عدة دول طاقة شمسية بوتيرة فائقة لتتحول إلى رافد أساسي للكهرباء في غضون أعوام عوضاً عن عقود.

أقدمت 25 دولة على تبني سياسات الكهربة خلال هذا العام وحده. ويستهدف التعهد الرئيسي في قمة المناخ الحالية (COP31) الوصول بنسبة الكهرباء العالمية إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035.