“شغالة للتــو” تردد قناة MBC العراق على النايل سات وعرب سات التحديث الجديد لمتابعة مسلسلات رمضان

تعد قناة MBC العراق واحدة من القنوات الفضائية الرائدة في العراق والمنطقة العربية، حيث تقدم باقة متنوعة من البرامج الترفيهية، الدراما، الأخبار، والمحتوى الثقافي الذي يلبي اهتمامات الجمهور العراقي والعربي بشكل عام. تهدف القناة إلى تقديم محتوى عصري ومتميز يعكس الثقافة المحلية مع الحفاظ على المستوى العالمي للمشاهدة.

أحدث تردد قناة MBC العراق على القمر الصناعي

لتسهيل متابعة البرامج والمسلسلات، نقدم لكم أحدث تردد للقناة على الأقمار الصناعية الأكثر انتشارًا:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11785 عمودي V 27500 5/6 عرب سات 12130 أفقي H 27500 3/4 📋 نسخ البيانات

برامج قناة MBC العراق

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج، أهمها:

الأخبار المحلية والعالمية: تغطية شاملة لأهم الأحداث السياسية والاجتماعية في العراق والمنطقة.

المسلسلات الدرامية: دراما عربية وعراقية متنوعة تناسب جميع الأعمار.

البرامج الترفيهية والفنية: مسابقات، برامج حوارية، ومواهب شبابية.

البرامج الثقافية والدينية: محتوى يعكس الثقافة العراقية ويقدم برامج توعية وتثقيفية.

كيفية ضبط تردد القناة

الدخول إلى قائمة الأقمار الصناعية في جهاز الرسيفر. اختيار القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات). إدخال التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ كما في الجدول أعلاه. البحث عن القناة وحفظها ضمن قائمة القنوات المفضلة.

مميزات قناة MBC العراق

جودة عالية للبث (HD) تضمن تجربة مشاهدة ممتعة.

محتوى متنوع يلبي جميع فئات الجمهور.

برامج مستمرة على مدار اليوم بدون انقطاع.

متابعة حصرية للأحداث العراقية والعالمية.

تظل MBC العراق خيارًا مفضلًا للمشاهد العراقي والعربي الباحث عن محتوى متنوع بين الترفيه، الثقافة، والأخبار. لمتابعة أحدث البرامج والمسلسلات، يمكن ضبط الترددات أعلاه والاستمتاع بتجربة مشاهدة مميزة.