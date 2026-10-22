خطة لخفض التكاليف تطال نحو 5% من موظفي البنك

تعتزم مجموعة بنك باركليز خفض نحو 5000 وظيفة ضمن خطط أوسع لخفض التكاليف. وتمثل هذه الوظائف نحو 5% من إجمالي موظفي البنك البالغ عددهم 93000 موظف حول العالم.

وأكد المديرون التنفيذيون أن البنك خفّض 1000 وظيفة منذ بداية العام. ويأتي ذلك قبل تنفيذ بقية الخفض المعلن.

الرئيسة المالية تربط الخفض بتوفير مليار جنيه والذكاء الاصطناعي

قالت الرئيسة المالية للبنك آنا كروس، يوم الخميس، إن تخفيض الوظائف جزء من خطط لتوفير أكثر من 1.1 مليار جنيه إسترليني في عام 2027. وذكرت أن نحو 5000 موظف بدوام كامل متوقع أن يُخفَّضوا.

وقالت كروس إن نحو 60% من إجراءات المجموعة تتعلق بوظائف الدعم، ومنها تقليص عدد المطورين. وأوضحت أن السبب هو أن الذكاء الاصطناعي يجعل الموظفين أكثر إنتاجية.

الرئيس التنفيذي يضع التكنولوجيا في المقدمة

سُئل الرئيس التنفيذي سي إس فينكاتاكريشنان عن عدد الوظائف المرتبطة مباشرة بتطورات الذكاء الاصطناعي، فأجاب بأن البنك يستثمر بعمق في التكنولوجيا ويبسّط عملياته. وقال إن هذا الاستثمار والتبسيط هما المحرك الرئيسي لمكاسب الكفاءة حتى الآن.

وأضاف أن للذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا قد يكون أكبر في المستقبل، ووصفه بأنه «الإضافة الأخيرة» في تحديث تكنولوجيا البنك. وأكد أن البنك ركّز على بناء البنية التحتية، وحيثما تكون البنية حديثة يُطبَّق الذكاء الاصطناعي.

أرباح ترتفع وتوزيعات إضافية على المساهمين

سجّل البنك أرباحًا قبل الضريبة بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني خلال الربع من يوليو إلى سبتمبر، بزيادة 12% عن 2.1 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي. وأعلن البنك توزيع 500 مليون جنيه إسترليني إضافية على المساهمين بعد هذا الارتفاع.

وقال فينكاتاكريشنان إنه سيعيد المبلغ إلى المستثمرين عبر برنامج إعادة شراء الأسهم، ليصل إجمالي ما دُفع للمساهمين منذ يناير إلى 2.8 مليار جنيه إسترليني.

وفي سياق متصل، أعلن بنك ستاندرد تشارترد، وهو بنك آخر مقره المملكة المتحدة، قبل شهور خطة لخفض أكثر من 7000 وظيفة على مدى أربع سنوات. وسيؤدي ذلك إلى خفض نحو 15% من وظائف الخلفية لديه بحلول عام 2030.