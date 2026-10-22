البحرية الإيرانية تعلن إصابة سبع سفن بينها ناقلات نفط

أعلنت البحرية التابعة لحرس الثورة الإيراني يوم الخميس أن سبع سفن، من بينها ناقلات نفط، أصيبت خلال اليوم الأخير في الخليج العربي. ونُسبت الإصابات إما إلى نيران إيرانية أو إلى ألغام بحرية.

وقالت البحرية إن قواتها تتبعت أربع ناقلات تنفذ عمليات نقل للنفط في شمال الخليج العربي، وإنها أصابتها. أما الثلاث السفن الأخرى فقد أصابتها ألغام إلى الغرب من مضيق هرمز.

طهران تحذر واشنطن من رد أوسع على قواعدها

حذّرت البحرية الولايات المتحدة من أن الاستفزازات المستمرة قد تقود إلى رد أوسع ضد القواعد الأمريكية في المنطقة. ويأتي هذا التحذير في وقت تتوسع فيه هجمات الحوثيين في اليمن على أهداف داخل السعودية.

وأمرت الولايات المتحدة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين والدبلوماسيين وعائلاتهم بمغادرة المملكة، بسبب تصاعد هجمات الحوثيين عليها. ويقول الحوثيون إنهم يردون على هجوم يشنه التحالف بقيادة السعودية في اليمن، يسعى لاستعادة أراضٍ في الجنوب الغربي على البحر الأحمر ومضيق باب المندب الحيوي.

مسيّرات تصيب حقل الشيبة وتقلق الأسواق

قُتل شخصان وأُصيب شخصان آخران يوم الأربعاء بشظايا مسيّرات اعتُرضت قرب مصنع معالجة في حقل الشيبة، أحد أكبر حقول النفط في السعودية. ولم تتأثر عمليات الحقل ومنشآت معالجته.

لكن الهجوم أثار قلق الأسواق من احتمال تعطّل إمدادات السعودية، رغم أن صادراتها تعافت إلى حد كبير عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر قبل هذا التصعيد. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التداولات الآسيوية يوم الخميس، إذ تجاوز سعر خام برنت الآجل 111 دولاراً للبرميل بعد الهجمات الحوثية على أهداف سعودية.