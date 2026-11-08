نمو الاحتياطيات الدولية والسيولة

سجلت الأصول المالية والسيولة بالنقد الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي زيادة سنوية طفيفة بلغت 0.325 في المئة خلال شهر أكتوبر. وصل مجموع هذه الاحتياطيات والسيولة إلى 262.289 مليار ريال، مرتفعاً من 261.437 مليار ريال المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الفائت.

ارتفاع الاحتياطيات الرسمية والأرصدة الخارجية

صعدت الاحتياطيات الدولية الرسمية للمؤسسة المصرفية مع ختام شهر أكتوبر 2026 بنسبة بلغت 10.70 في المئة. وجاء هذا الصعود بزيادة قيمتها 21.606 مليار ريال لتبلغ حصيلة الاحتياطيات 223.450 مليار ريال.

حققت الأرصدة المودعة في المصارف الخارجية قفزة بلغت نحو 66.040 مليار ريال. واستقرت تلك الأرصدة عند 78.169 مليار ريال مع انقضاء الشهر الماضي.

انخفاض السندات والذهب وحقوق السحب

شهدت محفظة السندات وأذونات الخزينة الأجنبية هبوطاً بواقع نحو 42.110 مليار ريال. وبلغت قيمة هذه الأرصدة 87.847 مليار ريال خلال أكتوبر مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025.

سجل مخزون المعدن الأصفر انخفاضاً بنحو 2.292 مليار ريال. واستقر رصيد الذهب عند 52.258 مليار ريال مقابل 54.550 مليار ريال في أكتوبر من العام السابق.

انخفض رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة التابعة لحصة دولة قطر في صندوق النقد الدولي بمقدار 30 مليون ريال. واستقر هذا الرصيد عند 5.176 مليار ريال قياساً بشهر أكتوبر 2025.