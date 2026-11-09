تفاصيل الاعتداء والمواجهة خارج الاستوديو الباريسي

يخضع ثلاثة من عناصر الأمن الفرنسيين للمحاكمة بسبب الاعتداء بالضرب على منتج موسيقي. جرت الواقعة بتاريخ 21 نوفمبر 2020 خارج استوديو بمدينة باريس.

تصدى رجال الشرطة لميشيل زيكلر بحجة تخلفه عن وضع كمامة الوجه الإلزامية والاشتباه بحيازته لمخدر القنب. قام العناصر بدفع زيكلر نحو مدخل مكتبه وانهالوا عليه بالضرب المبرح خلال هجوم رصدته كاميرات المراقبة.

التهم الموجهة وحجم الإصابات البليغة

تشمل قائمة المتهمين أوريليان بي صاحب التسعة وعشرين عاماً، وبيير بي البالغ من العمر 37 عاماً، إضافة إلى فيليب تي. يواجه هؤلاء تهم العنف المتعمد المرتكب ضمن مجموعة والتزوير، وقد تصل العقوبة بحقهم إلى السجن لمدة 15 عاماً.

تعرضت الضحية لحوالي 30 لكمة وضربة هراوة استهدفت الوجه والجسم على مدى خمس دقائق كاملة. أدت هذه الاعتداءات إلى إصابة زيكلر بصدمة قحفية وجهية، وجروح في الشفة وفروة الرأس، فضلاً عن تمزق كامل في وتر العضلة ذات الرأسين، وعجز الضحية عن أداء عمله لمدة 45 عاماً.

زيف تقرير الاعتقال والاتهامات بالعنصرية

حرر الضباط تقرير اعتقال زعموا فيه أن المنتج بادر بضربهم وحاول انتزاع هراوة. كشفت لقطات كاميرات المراقبة التي نشرتها جهة إعلامية فرنسية بطلان رواية عناصر الشرطة تماماً.

أكدت أمينة المظالم المعنية بحقوق الإنسان في فرنسا أن الشرطة استخدمت ألفاظاً عنصرية مهينة أثناء الاعتداء. في المقابل، أنكر الضباط توجيه أي عبارات عنصرية، وغابت تهمة العنصرية المزعومة عن قرار الاتهام، بينما صرح زيكلر بأنه يتوقع محاسبة Trial للضباط وبأنه تعرض للإهانة بعبارات عنصرية.

سجل قضايا العنف الشرطي وأرقام التفتيش

يمثل شرطي فرنسي للمحكمة بسبب قتل المراهق نائل مرزوق البالغ من العمر 17 عاماً برصاصة من مسافة صفر خارج باريس في يونيو 2023. كذلك فقد مراهق يبلغ من العمر 14 عاماً معظم أسنانه إثر إطلاق شرطي قنبلة عليه من مسافة قريبة خلال احتجاجات قادها طلاب في الأسابيع الأخيرة.

أصدر قاضٍ أحكاماً مع وقف التنفيذ بحق ثلاثة ضباط تسببوا في إصابات شرجية لا رجعة فيها لرجل أسود يدعى ثيو لوهاكا خلال عملية تفتيش في 2017. أظهر مسح شمل أكثر من 5000 شخص أن الشباب الذين يُنظر إليهم على أنهم عرب أو سود أو من شمال إفريقيا يتعرضون لعمليات توقيف من الشرطة بمعدل أربعة أضعاف مقارنة بباقي السكان، وبمعدل 12 ضعفا للتدابير الأكثر قسوة التي تشمل التفتيش الجسدي.