ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء بعد المكاسب التي تحققت الثلاثاء، إذ بلغ سعر خام برنت 110.30 دولار للبرميل عند كتابة التقرير، وسجل خام غرب تكساس الوسيط 99.12 دولار للبرميل، متجاوزاً ارتفاع الخامين نسبة 1% مقارنة بالثلاثاء.

تقرير أمريكي يعزز النزعة الصعودية

ساهم تقرير مخزونات أمريكي في تعزيز النزعة الصعودية للأسعار. وقدّر التقرير سحباً كبيراً آخر من المخزونات الأسبوع الماضي.

وأشار محلل دي بي إس سوفرو ساركار إلى أن بيانات معهد البترول الأمريكي تُظهر استمرار السحوبات في الولايات المتحدة من الخام والمنتجات.

تدفقات الشرق الأوسط تتجاوز مستويات ما قبل الحرب

ذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء أن تدفقات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، وبلغ متوسطها 24 مليون برميل يومياً، استناداً إلى بيانات من كبلر.

وفي تقرير منفصل، ذكرت رويترز أن كبلر قدّرت تدفقات هرمز وحدها بـ8.5 مليون برميل يومياً بسبب تكثيف الهجمات الإيرانية، بينما قدّرت تدفقات هرمز في تقرير الصحيفة بـ14 مليون برميل يومياً.

أسعار شحن قياسية في الخليج العربي

بلغت أسعار الشحن في الخليج العربي مستويات قياسية تفاقم مشكلة الأسعار. وكتب خبراء سلع في آي إن جي في مذكرة الثلاثاء أن الأسعار القياسية ناتجة عن استخدام أقل كفاءة لناقلات النفط بسبب تطورات الشرق الأوسط.

ورجحوا أن ذلك يشير إلى زيادة عمليات النقل من سفينة إلى سفينة في خليج عمان لتقليل خطر ضربات الطائرات المسيّرة أو الصواريخ على السفن الكبيرة في مضيق هرمز.

آمال باتفاق بوساطة قطرية أو باكستانية

قال ساركار إن الارتفاع مزيج من جني الأرباح وآمال تفاؤلية باتفاق بوساطة قطرية أو باكستانية. وأضاف أن أي اتفاق لا يزال بعيداً جداً.