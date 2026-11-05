تبث آبل مساء اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 عملية تأليف المغني وكاتب الأغاني لابرينث أغنية كاملة من الصفر خلال ليلة واحدة، في متجرها «تاور ثياتر» وسط مدينة لوس أنجلوس. ويهدف البث إلى الترويج لجهاز ماك بوك برو الجديد المزوّد بشاشة PROLED XDR.

البث يبدأ عند الثامنة بتوقيت المحيط الهادئ

ينطلق البث عند الثامنة مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، أي الحادية عشرة بتوقيت الساحل الشرقي. وسيقضي لابرينث الليلة داخل المتجر، ويصنع الأغنية بالاعتماد على الماك بوك برو الجديد وبرنامج «لوجيك برو».

تُنقل العملية كاملة على قناته في يوتيوب. ويستطيع المشاهدون متابعة عمله لحظة بلحظة، كما يمكنهم طرح الأسئلة عليه أثناء التأليف.

وتقول آبل إن الأغنية الجاهزة ستصدر الأسبوع المقبل.

إطلاق الجهاز يوم الجمعة 6 نوفمبر

يسبق البث إطلاق الماك بوك برو الجديد في الأسواق يوم الجمعة 6 نوفمبر. وكانت آبل قد كشفت عن الجهاز الأسبوع الماضي في فعالية خاصة أقيمت في لوس أنجلوس.

دعت الشركة إلى تلك الفعالية صحفيين وصنّاع محتوى ليطّلعوا مبكرًا على تصميم الجهاز المعاد تصميمه. واستعرضت في عروضها قدرات الجهاز في إنتاج الموسيقى، ومنها عزف آلات افتراضية مباشرة على شاشته التي تعمل باللمس عبر «لوجيك برو».

الاستماع عبر «آبل ميوزيك» يتطلب اشتراكًا

يحتاج من يرغب في الاستماع إلى لابرينث عبر «آبل ميوزيك» إلى اشتراك فعّال في الخدمة. ويبلغ سعر الاشتراك 11.99 دولارًا شهريًا مع شهر مجاني، ويمكن بدلًا من ذلك الاشتراك عبر حزمة «آبل ون».