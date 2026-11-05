ظهر هاتف جديد من موتورولا مدرجًا باسم «moto one» في قاعدة بيانات اتحاد الطاقة اللاسلكية (WPC)، وكشف الإدراج عن تصميمه وتفاصيل الشحن اللاسلكي فيه. وهذه أول مرة يظهر فيها الجهاز علنًا، فيما لم تؤكد الشركة وجوده حتى الآن.

الطراز XT2771-1 يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط

يحمل الهاتف رقم الطراز XT2771-1، وتؤكد القائمة أنه يدعم الشحن اللاسلكي بمعيار Qi بقدرة 15 واط. وهذه القدرة هي المعدل القياسي للمعيار.

قد يتغير الاسم وخطط الإطلاق قبل طرح الجهاز في الأسواق. وقد يكون «moto one» اسمًا مؤقتًا وليس الاسم التجاري النهائي.

Snapdragon 8 Gen 5 و12 جيجابايت من الذاكرة في اختبارات Geekbench

ظهر الطراز نفسه في اختبار Geekbench ضمن أربعة سجلات منفصلة. وتشير النتائج كلها إلى أن الجهاز يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 5، مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ونظام أندرويد 16.

سجّل أفضل اختبار 2109 نقاط في الأداء أحادي النواة و8586 نقطة في الأداء متعدد النوى.

مقارنة مع Moto X70 Ultra

حقق هاتف Moto X70 Ultra من موتورولا في اختبار Geekbench في نوفمبر الماضي 2634 نقطة أحادية النواة و7475 نقطة متعددة النوى، وكانت ذاكرته العشوائية بسعة 16 جيجابايت. وبذلك يتأخر الجهاز الجديد عنه في الأداء أحادي النواة، لكنه يتفوق عليه في الأداء متعدد النوى.

غير أن هذه نتائج أولية، وقد لا يكون للفارق معنى كبير. فالهواتف قبل الإطلاق غالبًا ما تعمل ببرمجيات غير مكتملة، وقد تتغير الدرجات قبل وصول الجهاز إلى السوق.

اسم يعود إلى سلسلة الفئة المتوسطة العليا

أطلقت موتورولا سلسلة One عام 2018 كسلسلة هواتف من الفئة المتوسطة العليا. ومعالج Snapdragon 8 Gen 5 أقوى بكثير من المعالجات المعتادة في هذه السلسلة، وقد تعيد الشركة الاسم إلى جهاز من فئة أعلى.

ما زالت معلومات كثيرة غائبة، فلا توجد بيانات عن سرعة الشحن السلكي، ولا عن حجم الشاشة أو سعة البطارية أو عتاد الكاميرا أو السعر. ويُرجّح أن يظهر الجهاز في قواعد بيانات اعتماد أخرى قبل إطلاقه، وقد تكشف هذه الظهورات مواصفات إضافية.