حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 / 2027 موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل من 9 يناير 2027 حتى 14 يناير 2027، تليها امتحانات الشهادة الإعدادية (الترم الأول) من 16 يناير 2027 حتى 21 يناير 2027. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ملتزمة بهذه المواعيد، ونفت أي تعديل في الخريطة الزمنية.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

المرحلة الموعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل من 9 يناير 2027 حتى 14 يناير 2027 امتحانات الشهادة الإعدادية (الترم الأول) من 16 يناير 2027 حتى 21 يناير 2027

كيف تتأكد من الموعد المعتمد؟

الخريطة الزمنية المعلنة هي المرجع، وفي حال انتشار أخبار جديدة يمكنك التحقق منها بهذه الخطوات:

راجع الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 / 2027 المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. قارن أي خبر متداول بما ورد في البيانات الرسمية للوزارة، فقد نفت الوزارة في بيان رسمي منشورات على «فيسبوك» تتحدث عن تغيير في الإجازة. لا تعتمد على منشورات مواقع التواصل وحدها، فالوزارة أكدت أنه لا تغيير في موعد إجازة نصف العام ولا في بدء الترم الثاني ولا في مواعيد الامتحانات.

إجازة نصف العام وبدء الترم الثاني

تبدأ إجازة نصف العام السبت 23 يناير 2027 وتنتهي الخميس 4 فبراير 2027، ومدتها أسبوعان فقط. ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 6 فبراير 2027 ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027.

وكانت منشورات متداولة على «فيسبوك» قد زعمت مد الإجازة إلى 30 يومًا بدلًا من 15 يومًا، لكن الوزارة نفت صحة ذلك رسميًا.

ونصت الخريطة الزمنية أيضًا على توحيد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، إذا تعارض موعدها معهما.

أيام الدراسة وفترات الامتحانات

عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الأول: 93 يومًا.

عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الثاني: 90 يومًا.

إجمالي أيام العام الدراسي: 183 يومًا.

فترات الامتحانات تُحتسب ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

المرحلة الموعد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل من 22 مايو 2027 حتى 27 مايو 2027 امتحانات الشهادة الإعدادية (الترم الثاني) من 29 مايو 2027 حتى 3 يونيو 2027 امتحانات الدبلومات الفنية من 29 مايو 2027 حتى 10 يونيو 2027 امتحانات الصف الثاني بكالوريا من 12 يونيو 2027 حتى 22 يونيو 2027

رمضان وعلاقته بالتقويم الدراسي

بحسب التقديرات الفلكية، يُتوقع أن يحل أول أيام شهر رمضان يوم الإثنين 8 فبراير 2027، على أن يكون استطلاع الهلال مساء الأحد 7 فبراير 2027. ويعني ذلك أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ قبل الشهر الكريم بيومين وفق هذه التقديرات.

ما الذي لم يُعلن بعد؟

الخريطة الزمنية المعلنة تحدد فترات الامتحانات بالتواريخ فقط. أما جداول الامتحانات التفصيلية لكل مادة وكل صف، فلم تتضمنها البيانات المتاحة، وبالتالي لم يُعلن عنها هنا. وننصح الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة الإعلانات الرسمية للوزارة للحصول عليها حال صدورها.