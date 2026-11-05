بدأت سامسونج طرح تحديث One UI 9.0 المبني على أندرويد 17 لهاتف Galaxy XCover 7 المتين، وتوفّر التحديث حالياً في ماليزيا. وتُعد هذه الترقية الكبرى الثالثة لنظام أندرويد على الجهاز الذي طُرح في عام 2024.

انطلاقة من آسيا ووصول مرتقب إلى أسواق أخرى

بدأ الطرح في آسيا، ويُنتظر أن يتسع نطاقه إلى مناطق أخرى قريباً. أما في القارة نفسها، فمن المتوقع أن يصل التحديث إلى دول إضافية خلال الأيام المقبلة. ويحمل الإصدار الرقم G556BXXUJFZJC.

ولا يتضمن هذا الإصدار تصحيح الأمان الخاص بشهر نوفمبر 2026.

خطوات التثبيت وتوصيات قبل التنزيل

يستطيع مالكو الهاتف في ماليزيا البحث عن التحديث يدوياً عبر الإعدادات، ثم تحديث البرنامج، ثم التحقق من وجود تحديثات. وبسبب كبر حجم الترقية، يُنصح بالاتصال بشبكة واي فاي مستقرة قبل بدء التنزيل.

كما يُنصح بألا تقل شحنة البطارية عن 30% قبل التثبيت. وبعد انتهاء التنزيل، يضغط المستخدم على «إعادة التشغيل الآن» عند ظهور الطلب على الشاشة.

تخصيص أوسع وأدوات جديدة في الإعدادات

يضيف التحديث خيارات تخصيص جديدة، منها أنماط خطوط إضافية لأداة ساعة شاشة القفل. ويمنح المستخدم مرونة أكبر في ترتيب تخطيط اللوحة السريعة.

وداخل تطبيق الإعدادات، ظهر قسم مخصص باسم «الضمان والعناية». كما أصبحت صلاحيات وصول التطبيقات إلى الموقع الجغرافي أكثر وضوحاً، فيما صار الوصول إلى وضع الإغلاق (Lockdown Mode) أسرع من السابق.

تحسينات في مساعد Bixby

يحصل مساعد Bixby على تحسين في فهم اللغة الطبيعية. ويضيف التحديث إليه سياق المحادثة، إلى جانب سجل كامل لسلسلة الدردشة.