توفي السائق الأسترالي آلان جونز، بطل العالم في فورمولا 1 عام 1980، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 عن 80 عامًا بعد مرض قصير، وكان قد بلغ الثمانين يوم الاثنين.

زوجته تعلن الوفاة عبر الاتحاد الأسترالي

أعلنت زوجته أماندا بتلر-ديفيس الخبر في بيان أصدره الاتحاد الأسترالي لرياضة السيارات (موتورسبورت أستراليا) نيابة عنها. وقالت إن من عرفوه عن قرب وجماهيره الكثيرة سيفتقدونه ويتذكرونه بمحبة، وإنه ظل ممتنًا لدعمهم.

وأضافت أنه كرّس حياته لرياضة السيارات وترك إرثًا سيبقى عبر من تأثروا به. وأشارت إلى أنه خلّف أثرًا دائمًا في الرياضة داخل أستراليا وحول العالم، بفضل إنجازاته وشغفه وشخصيته المميزة.

من هيسكث إلى لقب ويليامز

تسابق جونز في فورمولا 1 بين عامي 1975 و1986، وخاض 116 سباقًا، وفاز بـ12 منها. بدأ مسيرته مع فريق هيسكث في جائزة إسبانيا الكبرى عام 1975، ثم حقق أول انتصار له مع فريق شادو في سباق النمسا عام 1977.

انضم إلى ويليامز في العام التالي، وأنهى بطولة السائقين ثالثًا عام 1979. وفي 1980 فاز بخمسة سباقات وصعد إلى منصة التتويج في كل سباق أكمله تقريبًا باستثناء سباق واحد. وانتزع اللقب متقدمًا على نيلسون بيكيه، ليصبح أول سائق يمنح ويليامز لقب السائقين، وأول بطل من أصل سبعة أبطال عالم للفريق.

وكان ثاني أسترالي يتوّج بالبطولة بعد جاك برابهام الذي نالها أعوام 1959 و1960 و1966. ولا يزال حتى اليوم آخر أسترالي يحرز اللقب.

آخر الفائزين الأستراليين بجائزة بلاده الكبرى

في 1980 أيضًا، فاز جونز بجائزة أستراليا الكبرى على حلبة كالدر بارك في ملبورن، حين لم يكن السباق ضمن بطولة العالم. وهو لا يزال آخر أسترالي يحقق هذا الفوز.

أنهى موسم 1981 ثالثًا في ترتيب السائقين، وفاز في لاس فيغاس في ذلك الموسم، وكان ذلك آخر انتصار له. اعتزل بعدها في نهاية الموسم نفسه، ثم شارك في سباق واحد مع فريق أروز عام 1983.

عاد عام 1985 إلى المنافسة الكاملة مع فريق هاس الجديد، لكن أداءه في العام التالي كان ضعيفًا في معظمه. وواصل بعد ذلك التسابق في سباقات السيارات السياحية وسباقات التحمل، ومعظمها في أستراليا، وظل يشارك في سباقات تنافسية بصيغ أخرى حتى عام 2002.

وبعد ابتعاده عن الحلبات، أصبح محللًا تلفزيونيًا محبوبًا في رياضة السيارات في بلاده.