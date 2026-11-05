تنتهي غدًا الجمعة 6 نوفمبر مهلة الإرجاع القياسية في الولايات المتحدة لمن استلم هاتف «آيفون ديو» يوم إطلاقه، وهو أول آيفون قابل للطي طرحته أبل رسميًا الجمعة 23 أكتوبر. وتبلغ المدة 14 يومًا تقويميًا من تاريخ الاستلام، سواء جرى الشراء عبر الإنترنت أو من متجر أبل.

مهلة أطول في كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي

في كندا يمنح الإرجاع 15 يومًا تقويميًا من الاستلام، فيمتد الأجل لمن تسلّم جهازه يوم الإطلاق إلى السبت 7 نوفمبر. أما في بريطانيا ومعظم دول أوروبا فتُطبَّق مدة قياسية مماثلة للمدة الأمريكية.

غير أن لمشتري الإنترنت في بريطانيا والاتحاد الأوروبي مهلة إضافية. فعليهم إبلاغ أبل بنيّة الإرجاع خلال 14 يومًا من الاستلام، ثم تتاح لهم 14 يومًا أخرى لإرسال الجهاز أو ترتيب استلامه. وعليه فمن تسلّم جهازه في 23 أكتوبر وطلب الإرجاع غدًا يستطيع إرساله حتى 20 نوفمبر.

وينطبق ذلك في بريطانيا على الأجهزة المطلوبة عبر الإنترنت والمستلمة من متجر أبل أيضًا. أما من اشترى الجهاز مباشرة من المتجر نفسه فعليه عمومًا إرجاعه ضمن مهلة الـ14 يومًا الأولى.

موعد 6 نوفمبر لا يشمل كل من حجز مسبقًا

تُحسب مدة الإرجاع من تاريخ الاستلام لا من تاريخ الطلب، ولذلك لا ينطبق موعد 6 نوفمبر على كل من حجز الجهاز مسبقًا. ومن وصله الجهاز بعد يوم الإطلاق تكون أمامه مهلة أطول.

شروط الإرجاع وحدود السياسة

تطلب أبل إعادة الجهاز في عبوته الأصلية مع الملحقات المرفقة، وتشترط تعطيل خاصية «Find My» قبل الإرجاع. ويمكن بدء الإجراء عبر صفحة حالة الطلب في موقع أبل، وفي الولايات المتحدة أيضًا من متجر أبل.

وتخص هذه السياسات المشتريات المباشرة من أبل وحدها. فمن اشترى الجهاز من شركة اتصالات أو بائع آخر تسري عليه سياسة ذلك البائع.

وقد لا يؤدي إرجاع الجهاز إلى إلغاء خطة الاتصال الخلوي الجديدة تلقائيًا. وتنصح أبل العملاء بمراجعة شركة الاتصالات بشأن شروط الإلغاء وأي رسوم محتملة.