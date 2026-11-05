أعلنت شركة vivo في الهند، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، أن سلسلة هواتف X500 ستصل «قريبًا» إلى السوق الهندية، دون أن تحدد موعدًا لإطلاقها. ونشرت الشركة الإعلان عبر حسابها على منصة «إكس» وعلى موقعها الرسمي.

صورة ترويجية تجمع الهاتف والعدسة والساعة

تُظهر الصورة المنشورة هاتف X500 Pro Max إلى جانب ملحق عدسة تقريب بطول 400 ملم يحمل اسم vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra. وسيُباع هذا الملحق بشكل منفصل، وهو متوافق مع X500 Pro Max وحده دون بقية هواتف السلسلة.

وتضم الصورة كذلك ساعة vivo Watch GT 2، التي ستُطرح في الهند بالتزامن مع السلسلة. وكانت الساعة قد كُشف عنها في أكتوبر.

مسار السلسلة من الصين إلى الأسواق العالمية

كانت vivo قد كشفت عن سلسلة X500 في الصين خلال سبتمبر، ثم أعلنت عنها للأسواق العالمية في أكتوبر. وتضم السلسلة ثلاثة هواتف هي X500 وX500 Pro وX500 Pro Max.

غير أن الشركة لم تؤكد بعد ما إذا كانت ستطلق X500 وX500 Pro مع X500 Pro Max في الهند، أم ستكتفي بطرح هاتف واحد في البداية.

الأسعار المعلنة عالميًا

يبلغ سعر X500 Pro Max بسعة تخزين 256 جيجابايت و12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية نحو 1,599 يورو. أما نسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، فسعرها نحو 1,799 يورو.

ويصل سعر X500 Pro بسعة 256 جيجابايت و12 جيجابايت رام إلى نحو 1,399 يورو. ولم تعلن الشركة بعد أسعار الهواتف في السوق الهندية.