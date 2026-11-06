حقق يوفنتوس فوزاً صعباً على أيه زد ألكمار بنتيجة 2-1 على ملعب «إيه زد» في ألكمار، وخرج مدافعه فيديريكو غاتي من المباراة ليوجّه رسالة مباشرة إلى المدرب لوتشيانو سباليتي مفادها أنه «يحتاج إلى اللعب».

فوز لم يحققه زائر أوروبي منذ أكتوبر 2023

لم ينجح أي فريق أوروبي زائر في انتزاع النقاط الثلاث من هذا الملعب منذ أكتوبر 2023، وهو ما يمنح انتصار الفريق الإيطالي قيمة إضافية. صنع راندال كولو مواني هدفاً لتيون كوبمينيرس، ثم سجّل بنفسه الهدف الثاني.

غير أن ميكس ميردينك قلّص الفارق لأصحاب الأرض، فعاش يوفنتوس دقائق متوترة حتى صافرة النهاية.

غاتي: الطريق إلى اللياقة يمر عبر الملعب

تحدث غاتي لقناة «سكاي سبورت إيطاليا» عن المباراة، فقال إن الفوز جيد جداً وإن اللعب خارج الأرض في أوروبا صعب دائماً. وأضاف أن عليهم نسيان هذا الانتصار سريعاً والعودة إلى ترتيب الدوري الإيطالي، لأن الفريق لا ينبغي أن يكون في مركزه الحالي. ورأى أن الفوز كان مهماً جداً ليمنح استمرارية لفوز يوم الأحد.

ثم انتقل إلى وضعه الشخصي. قال إنه يحتاج إلى أن يكون في لياقة كاملة، لأن أي خطأ قد يقع إذا لم يكن حاداً، وإن الطريق الوحيد إلى اللياقة هو اللعب. وأكد أن بذل الجهد والعمل تحت الضغط هو أسلوبه وطريقته لبلوغ هذا المستوى.

وقدّم غاتي في ألكمار نموذجاً لما يقصده. تقدّم إلى الأمام مراراً وتحوّل إلى مهاجم مؤقت، كما قام بتدخلات حاسمة في الدفاع. وعن هذا الاندفاع قال إنه يتطلب لحظة لاستعادة الأنفاس لأن الرؤية تصبح ضبابية بعده، ومازح بأنه يفضّل ترك الأمر للمهاجمين.

كولو مواني يقدّم ربما أفضل مباراة بقميص يوفنتوس

وُصف أداء كولو مواني، المهاجم السابق لباريس سان جيرمان، بأنه ربما الأفضل له بقميص يوفنتوس. وبدا أنه استمتع أكثر هذه الليلة وهو يركض على الجناح الأيمن، بينما كان يميل غالباً إلى اليسار في السابق.

وأعاد غاتي إحياء النقاش حول ما إذا كان على كولو مواني أن يلعب رأس حربة، أو بجانب زميل يمنحه مساحة للتراجع. ووصفه بأنه لاعب كبير يملك قدرات بدنية وخصائص لا يستفيد منها الفريق دائماً بالشكل الأمثل.

وقال المدافع، من موقعه في الخط الخلفي، إن مواجهة كولو مواني وهو يركض نحوك أمر صعب جداً.