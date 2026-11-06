أوضحت جوجل هذا الأسبوع ما تعنيه سياستها الجديدة للذكاء الاصطناعي في المدارس من الروضة حتى الصف الثاني عشر، بعدما أثار إعلانها غضب معلمين وأولياء أمور. وقالت الشركة إنها لم تتوقع ردة الفعل هذه، وإنها وضعت النهج الجديد لمنح المدارس قدرًا أكبر من التحكم.

ما الذي تغيّر في المدارس التي تستخدم تطبيقات جوجل

بموجب السياسة، على المدارس التي تعتمد تطبيقات جوجل أن تختار صراحةً تفعيل منتجات الذكاء الاصطناعي من الآن فصاعدًا. ولا يحدث التفعيل تلقائيًا كما كان الحال.

وتعدّ الشركة البحث جزءًا من حزمة الذكاء الاصطناعي لديها، وتضم الحزمة أربعة منتجات هي Gemini وGemini Notebook وGemini في Classroom والبحث. لذلك يتعيّن على المدارس تفعيل البحث بشكل خاص لحسابات الطلاب المسجّلين الدخول.

لماذا فُهم الإعلان على أنه حجب للبحث

أوحت تقارير أولية بأن جوجل ستحجب البحث عن المدارس التي لا ترغب في استخدام الذكاء الاصطناعي. وجاء ذلك بعد أن تحدّث نائب رئيس جوجل لشؤون التعليم حصريًا إلى صحيفة نيويورك تايمز، إذ فهمت الصحيفة من كلامه أن الشركة ستوقف البحث إذا رفضت المدارس الذكاء الاصطناعي.

غير أن هذا الوصف ليس الأدق لطريقة عمل النظام التعليمي لدى جوجل. فالشركة لن توقف البحث بنفسها، بل ستترك القرار للمدارس وفق سياساتها الداخلية في الذكاء الاصطناعي.

خيارات المدارس وما بقي غامضًا

وأوضحت جوجل في تغريدة أن بإمكان المدارس تعطيل تطبيقات Gemini مع إبقاء البحث مفعّلًا للطلاب. أما المدارس التي لا تريد أي ذكاء اصطناعي فيمكنها إبقاء كل شيء معطّلًا، بما في ذلك إزالة البحث من حسابات الطلاب.

وقال متحدث باسم الشركة إنها لم تُجرِ أي تغيير على السياسة التي أعلنتها هذا الأسبوع. ويرى مراقبون أن نهج جوجل قد لا يكون نزيهًا تمامًا، لكنه يمنح المدارس خيارًا وتحكمًا أكبر مما لديها الآن.

ومع ذلك، لم يشرح غموض تدوينة جوجل وتصريحاتها العلنية ما تنوي فعله بشكل كامل، وما زالت هناك أسباب لعدم الرضا عن نهجها.