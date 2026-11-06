شوربة المأكولات البحرية المتنوعة طبق دافئ ومشبع، يعتمد نجاحه على جودة المكونات وترتيب إضافتها إلى القدر. في هذا الدليل نذكر المكونات الأساسية وطريقة التحضير بالتفصيل، ثم ما يلزمك وملاحظات تضمن لك نتيجة ثابتة في كل مرة.

طريقة التحضير

نظّف المأكولات البحرية: اغسل الجمبري والكالاماري والسمك جيدًا. قشّر الجمبري وأبقِ القشور والرؤوس جانبًا لاستخدامها في المرق. قطّع الكالاماري حلقات، وقطّع السمك مكعبات متوسطة. حضّر المرق: ضع قشور الجمبري في قدر مع لترين من الماء وبصلة مقطعة وورقتي لورا وبضع حبات فلفل أسود، واتركها على نار هادئة نحو 20 دقيقة، ثم صفّ المرق وتخلّص من القشور. اعمل القاعدة: في قدر آخر سخّن ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون أو الزبد، وقلّب بصلة مفرومة وفصّين من الثوم المهروس حتى يذبلا دون أن يتغير لونهما كثيرًا. أضف الخضار: أضف جزرة مقطعة مكعبات صغيرة وعودًا من الكرفس مفرومًا، وقلّب خمس دقائق، ثم أضف ملعقة كبيرة من معجون الطماطم أو حبتي طماطم مبشورتين وقلّب دقيقتين. اسكب المرق: صبّ المرق المصفّى على الخضار واتركه يغلي على نار متوسطة نحو 10 دقائق حتى تلين الخضار. أضف التوابل: تبّل بالملح والفلفل الأسود وقليل من الكمون وعصير نصف ليمونة. أضف المأكولات البحرية بالترتيب: ابدأ بالسمك لأنه يحتاج وقتًا أطول، وبعد 3 دقائق أضف الكالاماري، وبعد دقيقتين أضف الجمبري واتركه 3 دقائق فقط حتى يتحول لونه إلى الوردي. الإطالة تجعل الجمبري والكالاماري قاسيين. زيّن وقدّم: أطفئ النار، وأضف البقدونس المفروم، وقدّمها ساخنة مع شرائح الليمون.

المكونات الأساسية

هذه كمية تكفي حوالي أربعة أشخاص:

المكوّن الكمية التقريبية جمبري بحجم متوسط 250 جرامًا كالاماري (حبّار) 200 جرام فيليه سمك أبيض (قاروص أو دنيس أو موسى) 250 جرامًا بصل حبة كبيرة ثوم فصّان جزر حبة واحدة كرفس عود واحد طماطم أو معجون طماطم حبتان أو ملعقة كبيرة ماء للمرق لتران تقريبًا

إضافات اختيارية

بلح البحر أو الأسقلوب لمن يحبه، ويُضاف مع الكالاماري ويُستبعد ما لم ينفتح منه.

قليل من الكريمة الطازجة في النهاية لقوام أغنى.

رشة فلفل حار أو شطة لمن يفضّل الطعم الحارّ.

حفنة أرز أو شعيرية مسلوقة مسبقًا لتحويلها إلى وجبة كاملة.

ملعقة صغيرة من الزعفران أو الكركم لإعطاء لون ذهبي.

ملاحظات مهمة لنجاح الشوربة

الطزاجة أولًا: اختر مأكولات بحرية ذات رائحة نظيفة تشبه البحر، وتجنّب ما له رائحة نفّاذة. إن كانت مجمّدة فأذِبها في الثلاجة لا على الحرارة العادية.

اختر مأكولات بحرية ذات رائحة نظيفة تشبه البحر، وتجنّب ما له رائحة نفّاذة. إن كانت مجمّدة فأذِبها في الثلاجة لا على الحرارة العادية. لا تتخلّص من قشور الجمبري: فهي سرّ النكهة العميقة في المرق، وتغني عن مكعبات المرق الجاهزة.

فهي سرّ النكهة العميقة في المرق، وتغني عن مكعبات المرق الجاهزة. التحكم في الحرارة: بعد إضافة المأكولات البحرية يكفي غليان خفيف جدًا، فالغليان الشديد يفتّت السمك ويقسّي الكالاماري.

بعد إضافة المأكولات البحرية يكفي غليان خفيف جدًا، فالغليان الشديد يفتّت السمك ويقسّي الكالاماري. الملح في النهاية: المأكولات البحرية تحمل ملوحة طبيعية، فعدّل الملح بعد اكتمال الطهي.

المأكولات البحرية تحمل ملوحة طبيعية، فعدّل الملح بعد اكتمال الطهي. الحساسية: المأكولات البحرية من أكثر مسببات الحساسية الغذائية، فاسأل ضيوفك قبل التقديم.

المأكولات البحرية من أكثر مسببات الحساسية الغذائية، فاسأل ضيوفك قبل التقديم. التخزين: تُحفظ في الثلاجة يومًا واحدًا على الأكثر، وتُسخَّن بهدوء دون غليان. ولا يُنصح بتجميدها بعد الطهي لأن قوام المأكولات البحرية يتغير.

باتباع الترتيب السابق وضبط وقت الطهي، تحصل على شوربة صافية الطعم، غنية بالنكهة، ومتوازنة بين حلاوة الجمبري وطراوة السمك وقوام الكالاماري.