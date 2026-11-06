ديشان يغلق الباب أمام خلافة كاريك

أبلغ المدرب الفرنسي ديدييه ديشان إدارة مانشستر يونايتد بأنه غير مهتم بتولي قيادة الفريق خلفًا لمايكل كاريك، وفق ما تناولته صحف الجمعة 6 نوفمبر 2026.

في الوقت نفسه، قال أفرام غليزر، أحد مالكي النادي، إن قيمة يونايتد لا تتوقف على النجاح داخل الملعب.

وعلى أرض الملعب، من المتوقع أن يبدأ شيا ليسي أساسيًا للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص الفريق، أمام أستون فيلا. ووصفت الصحيفة هذه المباراة بأنها «يجب أن تُكسب».

عودة سيمونز وسافينيو إلى توتنهام وغياب بارتيشفيلي عن أرسنال

يستعيد توتنهام جهود تشافي سيمونز وسافينيو بعد تعافيهما من إصابتيهما.

أما أرسنال فسيفتقد أندريا بارتيشفيلي، التي ستنضم إليه مستقبلًا، لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب إصابة في الكاحل.

صفقات ومفاوضات في عالم الأعمال الرياضي

ما زالت صفقة شراء مجموعة من أصحاب المليارات حصة أقلية في ليفربول على المسار الصحيح لتجاوز الموعد النهائي الذي حدده المنظم المستقل الجديد لكرة القدم.

وفي سوق كرة السلة، يتنافس دانيال ليفي وجو لويس على شراء فريق لندني في دوري «إن بي إيه أوروبا».

وفي ملف آخر، يريد الفيفا إجراء محادثات مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن حصر بطولة كرة القدم النسائية الأولمبية في لاعبات دون 23 عامًا. ويعود مطلبه إلى القلق من ازدحام المباريات وعبء العمل على اللاعبات الأكبر سنًا.

الغولف والكريكيت والملاكمة وسباقات الخيل

عرضت جولة «دي بي ورلد» على براين ديشامبو طريق عودة مجانيًا إلى اللعبة الاحترافية، بعد تأكيد «ليف غولف» إغلاقها.

ويجري جيمس أندرسون محادثات مع نادي ساري لمواصلة مسيرته في بطولة الأندية الإنجليزية.

وفي الملاكمة، يتطلع دانيال دوبوا إلى العودة إلى الحلبة في يناير 2027، بحسب ما كشفه مروّجه فرانك وارن.

وفي عالم سباقات الخيل، نفذت شركة «بيتفريد» وعدها بسحب رعايتها لجميع سباقات الخيل الكلاسيكية البريطانية الخمسة، ومنها الديربي. وجاء قرار الشركة بعد هجوم حزب العمال على قطاع القمار في الميزانية.