عندما يفتح القارئ في مصر صفحات الشركات المزودة لخدمة الإنترنت المنزلي، يجد أمامه باقات كثيرة بأسماء متشابهة وأرقام متفاوتة، ويصعب عليه أن يعرف أيها يناسبه فعلاً. والمقارنة الجيدة لا تبدأ من السعر ولا من أكبر رقم مكتوب في الإعلان، بل من فهم احتياجك أنت ثم قراءة العرض بعين ناقدة. في هذا الدليل خطوات ثابتة تصلح لأي وقت، أما الأسعار والسرعات الحالية فتجدها دائماً على المنصة الرسمية لكل شركة.

ابدأ بتحديد استخدامك قبل النظر إلى الباقات

اسأل نفسك: كم شخصاً سيستخدم الخط في وقت واحد؟ وما نوع الاستخدام؟ التصفح ومتابعة البريد والمحادثات النصية تحتاج سرعة صغيرة، بينما مشاهدة الفيديو بجودة عالية على أكثر من جهاز، والدراسة عن بعد، والعمل بمكالمات الفيديو، وألعاب الإنترنت، تحتاج سرعة أكبر واستقراراً أعلى. حدّد ذلك أولاً حتى لا تدفع مقابل سرعة لن تستفيد منها، ولا تشترك في باقة أقل مما تحتاج فتعاني من البطء.

افهم الفرق بين سرعة التحميل وسرعة الرفع

الرقم الذي يتصدر الإعلان هو غالباً سرعة التحميل، أي ما تستقبله من الإنترنت. أما سرعة الرفع، وهي ما ترسله أنت، فتكون في الغالب أقل بكثير، وهي مهمة إذا كنت ترفع ملفات كبيرة أو تجري مكالمات فيديو أو تبث محتوى. اقرأ الجدول التفصيلي للباقة وانتبه لكلا الرقمين، وانتبه أيضاً إلى أن السرعة تُقاس بالميجابت في الثانية لا بالميجابايت، والفرق بينهما ثمانية أضعاف، وهذا يخلط كثيراً من المشتركين.

انتبه إلى الحصة الشهرية من البيانات

أغلب الباقات المنزلية تأتي بحصة شهرية محددة من الاستهلاك، وعند استنفادها تنخفض السرعة انخفاضاً كبيراً أو تُحتسب رسوم إضافية بحسب نظام الباقة. هذا البند أهم من السرعة نفسها لمن يشاهد الفيديو كثيراً أو يحمّل ملفات ضخمة. قارن الحصة بعدد أفراد الأسرة وعاداتهم، وتأكد من المنصة الرسمية مما يحدث بعد انتهاء الحصة، وكيف تشتري حصة إضافية إن احتجت.

قارن التكلفة الكلية لا السعر الشهري وحده

السعر الشهري المعلن ليس كل شيء. هناك رسوم تركيب أو تفعيل، وضريبة تُضاف في الفاتورة، وقد يكون الراوتر مشمولاً أو مؤجراً أو مباعاً بثمن منفصل. اطلب من الشركة أو اطلع على المنصة الرسمية لتعرف التكلفة الإجمالية في الشهر الأول ثم في الأشهر التالية، وقارنها بين الشركات على أساس واحد. وسّع نظرتك أيضاً إلى مدة التعاقد: هل هناك التزام بمدة معينة، وماذا يحدث إن أردت الإلغاء أو تغيير الباقة.

لا تعتمد على السرعة المعلنة وحدها

السرعة المكتوبة هي الحد الأقصى النظري، أما ما تحصل عليه فعلياً فيتأثر بجودة الخطوط في منطقتك، وبعدد المشتركين وقت الذروة، وبموقع الراوتر في البيت، وبنوع الجهاز المتصل. اسأل جيرانك عن تجربتهم مع الشركة في منطقتك تحديداً، فهذه المعلومة أصدق من أي إعلان. وبعد الاشتراك، جرّب قياس السرعة في أوقات مختلفة من اليوم بأحد مواقع القياس المعروفة، وقارن النتيجة بما وُعدت به.

راجع جودة الخدمة والدعم الفني

الباقة الأرخص قد تصبح مكلفة إذا تكرر انقطاعها وتأخر إصلاحها. اطلع على سرعة استجابة خدمة العملاء، وطريقة الإبلاغ عن الأعطال، والمدة المعتادة للصيانة. ولا تهمل نوع الاتصال المتاح في عنوانك، فخطوط الألياف الضوئية أكثر استقراراً عموماً من الخطوط النحاسية التقليدية حيث تتوفر، وتوافر كل نوع يختلف من منطقة إلى أخرى ويُعرف من الشركة عند إدخال عنوانك.

لخّص المقارنة في جدول بسيط

اكتب لكل شركة أو باقة العناصر نفسها حتى تكون المقارنة عادلة:

سرعة التحميل وسرعة الرفع

الحصة الشهرية وما بعد استنفادها

التكلفة الكلية شاملة الرسوم والراوتر

مدة الالتزام وشروط الإلغاء

جودة الدعم وتجارب المشتركين في منطقتك

بعد ملء هذا الجدول يتضح غالباً الخيار الأنسب دون عناء. واختر الباقة التي تغطي احتياجك الحالي مع هامش معقول، فتغيير الباقة لاحقاً أسهل في العادة من التمسك بباقة لا تناسبك.