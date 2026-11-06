يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة جديدة لمستخدمي أندرويد تتيح إلقاء نظرة سريعة على محتوى المحادثة من قائمة الدردشات دون أن يعلم المرسل بذلك، وفق ما ظهر في شيفرة النسخة التجريبية 2.26.44.12 من التطبيق.

ثغرة في القراءة الصامتة على أندرويد

يتيح واتساب منذ وقت طويل إيقاف إشعارات القراءة، أي العلامتين الزرقاوين، كلياً. أما من يُبقيها مفعّلة، فلا يجد على أندرويد طريقة سهلة لقراءة رسالة دون أن يعرف مرسلها.

الإشعار الذي يظهر على الشاشة يساعد جزئياً، لكنه يفقد فائدته إذا أُزيح من مكانه أو تراكمت خلفه رسائل كثيرة.

ما يفعله آيفون وما ينقصه

يملك مستخدمو آيفون حلاً بديلاً منذ مدة. فالضغط المطوّل على محادثة في قائمة الدردشات على iOS يعرض نافذة منبثقة بأحدث رسائلها، ولا تُظهر هذه المعاينة العلامتين الزرقاوين للمرسل.

غير أن للنافذة حدوداً. فهي لا تقبل التمرير، ولذلك لا تظهر الرسائل الطويلة أو الكثيرة كاملة.

أما على أندرويد حالياً، فالضغط المطوّل على محادثة يكتفي بتحديدها ويُظهر شريطاً علوياً فيه خيارات التثبيت والأرشفة والكتم والحذف.

بطاقة عائمة وتمرير للرسائل الأقدم

كشف تفكيك برمجي للنسخة التجريبية 2.26.44.12 عن شيفرة لمعاينة مماثلة لتلك الموجودة على iOS. وبحسب هذه الشيفرة، سيُظهر الضغط المطوّل على محادثة بطاقة عائمة تضم أحدث رسائلها، وتحتها قائمة سياقية مجددة.

إلقاء نظرة على المحادثة بهذه الطريقة لا يرسل إشعارات القراءة. وعلى عكس iOS، يمكن التمرير للأعلى داخل نافذة المعاينة على أندرويد لرؤية رسائل أقدم، دون إرسال إشعارات قراءة لها كذلك.

موعد الإطلاق غير معروف

الميزة ما زالت قيد التطوير، وليست متاحة حتى لمختبري النسخة التجريبية العامة. ولا توجد معلومات عن موعد وصولها إلى النسخة المستقرة من التطبيق.

والميزات المكتشفة عبر التفكيك البرمجي لا تصل دائماً إلى النسخة النهائية.