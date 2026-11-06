كثيرات يسمعن أن النوم على وسادة حريرية يحمي الشعر ويحسّن البشرة، فيتساءلن: هل هذا حقيقي أم مجرد موضة؟ الجواب أن للفكرة أساسًا علميًا معقولًا، لكنها ليست علاجًا سحريًا. في هذا الدليل نشرح ما تفعله الوسادة الحريرية فعلًا، وما لا تفعله، وكيف تختارها وتعتني بها حتى تستفيد منها حقًا.

ما السر وراء نعومة الحرير؟

ألياف الحرير الطبيعي ناعمة وملساء جدًا على المستوى المجهري، بينما تكون أقمشة مثل القطن العادي أكثر خشونة وبها نتوءات صغيرة. عندما يلامس الشعر أو الجلد سطحًا أملس، ينزلق عليه بسهولة بدل أن يعلق به أو يُشدّ. هذا الفرق البسيط في الاحتكاك هو أساس كل الفوائد المنسوبة إلى الحرير.

كيف يفيد الحرير الشعر؟

أثناء النوم نتحرك عشرات المرات، ويحتك الشعر بالوسادة طوال الليل. على القطن يزداد هذا الاحتكاك، فيتشابك الشعر ويتكسر طرفه وتظهر الهيشان (الشعر المنفوش) في الصباح. أما على الحرير فينزلق الشعر بسهولة، فيقل التشابك والتقصف وتبدو التسريحة أكثر انتظامًا. وتستفيد من هذا خصوصًا أصحاب الشعر المجعد أو الطويل أو المصبوغ أو الضعيف، لأن شعرهم أكثر عرضة للتلف بالاحتكاك. وتجدر الإشارة إلى أن الحرير يقلل الضرر الناتج عن الاحتكاك فقط، ولا يعالج مشاكل أخرى كالتساقط الناتج عن أسباب صحية أو هرمونية.

كيف يفيد البشرة؟

عندما ننام على جانب الوجه، يضغط الجلد على القماش ويحتك به ساعات طويلة. السطح الأملس يقلل الشد والاحتكاك على الجلد، وقد يخفف من علامات الانطباع التي تتركها الوسادة على الخد في الصباح. كما أن الحرير أقل امتصاصًا للرطوبة من القطن، فلا يسحب كريم الليل أو الزيوت الطبيعية من وجهك بالدرجة نفسها. لكن من المهم أن تعرف أن الوسادة الحريرية لن تزيل التجاعيد الموجودة ولا حب الشباب، وأقصى ما تفعله أنها لا تزيد الأمر سوءًا وتوفر سطحًا ألطف.

هل تختلف أنواع الحرير؟

نعم، وهذا ما يُغفله كثيرون عند الشراء. الحرير الطبيعي، ويُعرف غالبًا بحرير التوت، هو الأعلى جودة والأكثر نعومة. وهناك أقمشة تُسوَّق باسم الساتان، وهي في الغالب نسيج صناعي من البوليستر يشبه الحرير في الملمس لكنه ليس حريرًا. قد يعطي الساتان بعض الفائدة في تقليل الاحتكاك، لكنه أقل قدرة على التهوية وقد يسبب التعرق في الجو الحار. ابحث في وصف المنتج عن نوع الألياف، وعن كثافة النسيج التي تُقاس بوحدة «مومي»، وكلما ارتفع الرقم كان القماش أثقل وأمتن.

نصائح للعناية بالوسادة الحريرية

الحرير الطبيعي يحتاج عناية لطيفة حتى يدوم:

اغسلها باليد بماء فاتر وصابون خفيف مناسب للأقمشة الرقيقة.

تجنب المبيضات والمنظفات القوية لأنها تتلف الألياف.

لا تعصرها بقوة، بل اضغط عليها برفق لإخراج الماء.

جففها بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لأنها تبهت اللون.

إن كان في وصف المنتج ما يسمح بالغسالة، فاستخدم كيس غسيل ودورة لطيفة.

هل تستحق الاستثمار؟

إن كنت تعانين من تشابك الشعر الصباحي أو جفاف البشرة أو تهتمين بالحفاظ على تسريحتك، فالوسادة الحريرية خطوة بسيطة مفيدة، ولا تغني عن الروتين الأساسي من غسل الشعر بما يناسبه وترطيب البشرة وشرب الماء والنوم الكافي. وبما أن الأسعار وأنواع المنتجات تتغير، فقارني بين العروض المتاحة في المتاجر الموثوقة، وتحققي من نوع القماش قبل الشراء. وإن كانت لديك مشكلة جلدية أو تساقط شديد للشعر، فاستشيري طبيب الجلدية قبل الاعتماد على أي منتج تجميلي.