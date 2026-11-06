تنطلق جولة نهاية الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة بمباراة إيفرتون وكوفنتري سيتي على ملعب هيل ديكنسون، الساعة 8 مساءً بتوقيت غرينتش. وتمتد المواجهات حتى الأحد، وسط ملفات ساخنة تخص مدربين تحت الضغط وفرقًا تبحث عن الاستقرار.

عودة لامبارد إلى ميرسيسايد ومباراة بلا غريليش

يزور فرانك لامبارد، مدرب كوفنتري، ملعب إيفرتون الجديد لأول مرة، ومن المنتظر أن تستقبله الجماهير بالترحيب. وكان لامبارد قد تولى تدريب إيفرتون عام 2022 خلفًا لرافائيل بينيتيز، لكن فترته انتهت بعد 12 شهرًا والنادي غارق في صراع جديد على تفادي الهبوط. على الجانب الآخر، سيغيب جاك غريليش عن إيفرتون مجددًا بعد مخالفة انضباطية حديثة. وقال المدرب ديفيد مويز إن الجهاز الفني سيعمل مع اللاعب من جديد قريبًا.

أرسنال وزوبيميندي، وليدز وتوتنهام

لم يشارك مارتن زوبيميندي أساسيًا في أي مباراة دوري هذا الموسم مع أرسنال، بعد بروز مايلس لويس-سكيلي في مركز الارتكاز. وكان اللاعب، البالغ 27 عامًا، قد انضم إلى النادي اللندني من ريال سوسيداد قبل 15 شهرًا مقابل نحو 55 مليون جنيه إسترليني، وبدأ أساسيًا في الفوز الضيق على سلافيا براغ منتصف الأسبوع. ويستقبل أرسنال هال سيتي السبت الساعة 3 عصرًا، وأكد المدرب ميكيل أرتيتا أن اللاعب جزء مهم من خططه. أما ليدز فبدأ سلسلته بالفوز 4-1 على نيوكاسل في سبتمبر، ثم تعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراتين، ولم يسجل سوى هدفين في تلك المباريات. ويلاقي الفريق توتنهام، بقيادة روبرتو دي زيربي، السبت الساعة 12:30 ظهرًا. وقال مدربه دانيال فاركه الخميس إن فريقه يفتقر إلى جودة الفرق الكبرى، وإن هدفه الأول بلوغ 40 نقطة بأسرع وقت.

ضغوط على المدربين في فولهام ونوتنغهام فورست

حصل فولهام على 7 نقاط من آخر 3 مباريات بقيادة مدربه ألفارو أربيلوا، بعدما كان مهددًا بالإقالة قبل شهر. ويستضيف الفريق نيوكاسل السبت الساعة 3 عصرًا، فيما يقف مدرب الضيوف ماتياس يايسله، البالغ 38 عامًا، تحت الضغط بعد الخسارة أمام إيفرتون يوم الاثنين. وفي نوتنغهام فورست، الذي يحتل المركز 19 بعد خسارته أمام برينتفورد السبت الماضي، يعيش المدرب أوليفر غلاسنر وضعًا أصعب، فهو الخامس الذي يتولى الفريق في أقل من عام. وقال غلاسنر إن الفريق قادر على التحول إذا اقتنع اللاعبون بأسلوبه، وإلا فسيأتي مدرب سادس. ويستقبل فورست مانشستر سيتي السبت الساعة 5:30 مساءً.

نكيتيا وماتيتا في كريستال بالاس

سجّل إيدي نكيتيا هدف الفوز على فولهام في كأس الرابطة الأسبوع الماضي، وقال مدرب كريستال بالاس بيير ساج إن إمكاناته أعلى من أدائه الحالي. ونكيتيا، 27 عامًا، هو المهاجم الثالث في الفريق خلف جان-فيليب ماتيتا ويورغن ستراند لارسن، وقد خاض مباراة دولية واحدة مع إنجلترا عام 2023. وسيغيب ماتيتا ثلاث مباريات بعد رفض استئناف النادي على بطاقته الحمراء أمام توتنهام. ويستضيف بالاس ليفربول الأحد الساعة 2 ظهرًا.

برايتون وبورنموث وسندرلاند ومانشستر يونايتد

فاز برايتون على غريمه كريستال بالاس 5-0 قبل ثلاثة أسابيع، ثم خاض خمس مباريات متتالية خارج أرضه، منها مباراتان أمام مانشستر سيتي. وخسر الفريق أمام ليفربول في أنفيلد، ثم فاز على مانشستر سيتي في الدوري الأسبوع الماضي. ويستضيف برايتون برينتفورد الأحد الساعة 2 ظهرًا. وسجّل إيلي جونيور كروبي 13 هدفًا في الدوري الموسم الماضي، وغاب مؤخرًا بسبب إصابة في القدم تعرض لها في فترة الإعداد. وشارك بديلًا في ثلاث مباريات فاز فيها بورنموث على مانشستر يونايتد وأستون فيلا وليدز، ويسعى الفريق إلى فوزه السابع تواليًا في جميع المسابقات. وفاز سندرلاند على تشيلسي 2-1 قبل نحو ستة أشهر، وأنهى الموسم سابعًا، وتأهل إلى أوروبا لأول مرة منذ 53 عامًا. لكنه يحتل المركز الأخير حاليًا بقيادة المدرب ريجيس لو بريس، الذي أقرّ بأن فريقه في صراع على البقاء. ويستقبل سندرلاند تشيلسي الأحد الساعة 2 ظهرًا. أما مانشستر يونايتد فلم يفز بمباراتين متتاليتين هذا الموسم، وفاز الثلاثاء على روما في مباراة مثيرة. ويتخلف عن أستون فيلا بخمس نقاط، ويستضيفه الأحد الساعة 4:30 مساءً، وقد يخسر مدربه مايكل كاريك مباراته الثامنة من 15.