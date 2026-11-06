بدأت شركة آبل بإرسال استبيانات عبر البريد الإلكتروني إلى بعض مشتري هاتفها القابل للطي «آيفون دو»، تطلب فيها آراءهم في الجهاز بعد أسابيع من طرحه. وتتناول الأسئلة مقاس الشاشة وأثر الطيّ الظاهر فيها والكاميرا الموجودة تحت الشاشة وميزات أخرى.

السؤال الأول عن توقيت الشراء

يفتتح الاستبيان بسؤال عن سبب إقدام المشتري على الشراء في هذا الوقت تحديدًا. وتتضمن الإجابات المقترحة الرغبة في تجربة أول هاتف قابل للطي من آبل، أو الشراء بدافع اللحظة، أو توقّع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية.

أما السؤال الأخير فمفتوح، إذ يطلب من المشتري أن يذكر ما يودّ إضافته إلى الهاتف أو تغييره فيه.

أسئلة عن الشاشة والكاميرا

بين السؤال الأول والأخير، تستفسر الشركة عن حجم الشاشة عند إغلاق الهاتف، وعن مدى وضوح أثر الطيّ. وتسأل كذلك عمّا إذا كانت الكاميرا تحت الشاشة مشتِّتة للانتباه، وعن جودة الصور التي تلتقطها.

وتتعلق بعض الأسئلة بالتنازلات التي يفرضها «آيفون دو» مقارنةً بطرازات آيفون العادية.

مواصفات محل الاستطلاع

تبلغ الشاشة الخارجية للهاتف 5.4 بوصة، وهو حجم سلسلة «آيفون ميني» التي توقّف إنتاجها تقريبًا. أما الكاميرا تحت الشاشة الداخلية فلا تتجاوز دقتها 4 ميجابكسل، وقد كانت من أبرز الشكاوى في مراجعات الجهاز.

مسائل غائبة عن الاستبيان

لا يتضمن الاستبيان أي سؤال عن بصمة اللمس (Touch ID)، ولا عن تجربة استخدام التطبيقات غير المهيّأة للهاتف، ولا عن تشققات الشاشة التي أبلغ عنها بعض المستخدمين. وتُعدّ هذه المسائل الثلاث، إلى جانب الكاميرا، من أبرز ما يشكو منه مستخدمو «آيفون دو».