أعلنت شركة Warby Parker أن الطلبات المسبقة على نظارات سامسونج العاملة بنظام Android XR ستنطلق في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، على أن يبدأ تسليمها للزبائن في منتصف كانون الأول/ديسمبر.

الإعلان جاء من شريك التصميم لا من سامسونج

لم يصدر الموعد عن سامسونج ولا عن جوجل، بل عن Warby Parker التي صمّمت بعض إطارات النظارات. وأعلن الخبر ديف غيلبوا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك للشركة، أثناء عرضه نتائج الربع الثالث.

وقال غيلبوا إن الطلبات المسبقة على أول مجموعة من «Intelligent Eyewear» ستبدأ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر. وأضافت الشركة خلال مكالمة الأرباح أنها ستكشف عن المجموعة كاملة مع الأسعار في اليوم نفسه.

وكان تقرير سابق قد ذكر أن النظارات ستُطرح للبيع في منتصف كانون الأول/ديسمبر، وهو ما يتوافق مع الموعد الذي حددته الشركة للتسليم الأول.

تجارب تجريبية في أكثر من 360 متجرًا

ستتيح Warby Parker للزبائن تجربة النظارات قبل الشراء، بدءًا من الأسبوع المقبل في 65 متجرًا تابعًا لها في الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الذي يليه ستتوسع التجارب لتشمل جميع متاجرها، وعددها أكثر من 360 متجرًا.

ويمكن حجز موعد للتجربة حاليًا عبر موقع الشركة.

مواصفات بلا شاشة

كانت سامسونج قد عرضت أول نظارات تعمل بنظام Android XR في حدث Galaxy Unpacked في تموز/يوليو. وتعمل النظارات بنظام Android XR مع مساعد Gemini، فيما تتولى سامسونج تصنيع العتاد المبني على معالج Snapdragon AR1 Gen 1.

لا تحتوي النظارات على شاشة، لكنها مزودة بكاميرا وميكروفونات ومكبرات صوت. ويمكن التحكم بها بالصوت، أو عبر مناطق حساسة للمس على جانبيها.