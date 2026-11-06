نشرت شركة أبل وثيقة دعم رسمية تشرح كيفية تعطيل الشعار المضيء الذي يحمله حاسوب «ماك بوك برو» الجديد على غطائه، بعد أسبوع من الإعلان عن الجهاز. وكان هذا الشعار قد نال أحد أعلى مستويات التصفيق خلال حدث الكشف عنه.

شعار يعود بعد عقد من الغياب

يأتي الجهاز بشاشة تحمل اسم «PROLED XDR Display»، ويعيد الشعار المضيء إلى الغطاء بعد غياب استمر عشر سنوات. في أجهزة ماك القديمة كان الشعار يستمد ضوءه من الإضاءة الخلفية للشاشة. أما الشاشة الجديدة من نوع OLED فلا تملك إضاءة خلفية، ما استدعى أسلوبًا مختلفًا في التنفيذ.

وبحسب المراجعة المنشورة، يرتبط سطوع الشعار بسطوع الشاشة، ويأخذ في الحسبان كذلك الضوء المحيط بالجهاز. وعند إغلاق الحاسوب يبدو الشعار كأنه معدن مصقول، كما هو الحال منذ إعادة التصميم عام 2016.

كيف يعمل الشعار

كان المطوّر غيوم رامبو قد نشر على منصة «إكس» في 4 نوفمبر 2026 معلومات عن الشعار. وقال إنه قابل للتحكم عبر البرمجيات، ويعمل بتقنية PWM بتردد 25 كيلوهرتز، مع معايرة خاصة بكل جهاز.

وأضاف أن مكوّن «CoreBrightness» يضبط العلاقة بين سطوع الشاشة وسطوع الشعار. ويُعدَّل سطوع الشعار بطريقة تختلف بحسب لون هيكل الجهاز.

وتقول أبل إن الشعار خلف الشاشة المدمجة يضيء كلما كان الجهاز قيد التشغيل. ويخفت أو يزداد سطوعه تلقائيًا تبعًا لسطوع الشاشة وظروف الإضاءة التي يرصدها حساس الضوء المحيط. وعند أي مستوى لسطوع الشاشة، يكون الشعار أخفت في الغرفة المعتمة وأسطع في الغرفة المضيئة.

أمر في «تيرمينال» لإطفائه

لمن يريد إبقاء الشعار مطفأً دائمًا، تشرح أبل أن بإمكانه تنفيذ أمر في تطبيق «تيرمينال» بشرط امتلاك كلمة مرور المسؤول. والأمر المطلوب هو: sudo defaults write com.apple.CoreBrightness LEBacklightMode -int 0

وللتراجع وإعادة إضاءة الشعار، يجب تنفيذ الأمر: sudo defaults delete com.apple.CoreBrightness LEBacklightMode. وتشير الشركة إلى أن إعادة تثبيت نظام «ماك أو إس» تعيد تشغيل إضاءة الشعار أيضًا.