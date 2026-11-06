توفيت هيلين هان لويد، المديرة التنفيذية السابقة في «ديزني» وإحدى أوائل المديرين التنفيذيين في «دريم ووركس إس كيه جي»، عن 78 عامًا. رحلت في 24 أكتوبر خلال نومها في مدينة بارك سيتي بولاية يوتا، وكان رحيلها هادئًا.

من ويستبري إلى كلية الحقوق في لوس أنجلوس

وُلدت لويد في ويستبري بولاية نيويورك، وتخرجت من جامعة هوفسترا عام 1970. وبعد التخرج انتقلت إلى لوس أنجلوس، وعملت بشكل مؤقت في «باراماونت بيكتشرز» أثناء دراستها القانون.

نالت شهادتها من كلية الحقوق في جامعة لويولا عام 1975. وعادت إلى «باراماونت» عام 1997 لتتولى منصب نائبة أولى للرئيس.

صعود في «ديزني» وشراكة مع «بيكسار»

عملت لويد في «والت ديزني ستوديوز»، وعُيّنت نائبة تنفيذية للرئيس عام 1981. وبذلك صارت من أعلى النساء مرتبة في صناعة السينما.

تعاونت مع جيفري كاتزنبرغ، وكان لها دور بارز في نهضة «ديزني»، ومن ذلك شراكة الشركة مع «بيكسار».

ركيزة في تأسيس «دريم ووركس»

جرى استقطابها عام 1994 لتكون من أوائل المديرين الذين بنوا «دريم ووركس إس كيه جي»، الشركة التي أسسها كاتزنبرغ وستيفن سبيلبرغ وديفيد غيفن. وترقّت داخلها حتى أصبحت مديرة العمليات.

كانت خلال مسيرتها مرشدة لكثير من المديرات التنفيذيات الصاعدات. وغادرت «دريم ووركس» عام 2004 وانتقلت إلى بارك سيتي، حيث صار التزلج شغفها.

وفاة زوجها في يوليو ودعوة العائلة إلى التبرع

توفي زوجها تشارلز «تشاك» لويد الابن في يوليو، وكان زواجهما قد استمر أكثر من عقدين.

وطلبت العائلة ممن يرغب في التبرع إحياءً لذكراها أن يتبرع لمنظمة «يو إس سكي آند سنوبورد». وقالت إن هذا التبرع يكرّم حبهما المشترك للتزلج والتزامهما بدعم الجيل القادم من الرياضيين.