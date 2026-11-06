ظهر هاتف «سامسونج جالاكسي إس 27» في قاعدة بيانات مكتب المعايير الهندية (BIS)، بعد حصوله على شهادة اعتماد في الهند، ليكون أول أفراد عائلة إس 27 الذين يدخلون سجلات المكتب.

رقم الطراز المسجّل هو SM-S952B/DS

سجّل المكتب الهندي الهاتف تحت الرقم SM-S952B/DS. غير أن القائمة لا تتضمن أي مواصفات تقنية، فهي تكتفي بإثبات وجود الجهاز في مرحلة الاعتماد.

الرقم نفسه كان قد ظهر قبل أيام في قاعدة بيانات NBD، وهناك جاءت التفاصيل أوفر.

شاشة 6.3 بوصة ومعالج «إكسينوس 2700»

بحسب ما أظهرته قاعدة NBD، يأتي الهاتف بشاشة قياسها 6.3 بوصة ومعالج «إكسينوس 2700». ويرافقهما ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وتخزين داخلي بسعة 256 جيجابايت.

أما الشحن فقد كشفت شهادة «3C» الصينية أن الهاتف يدعم الشحن السلكي بقدرة 25 واط. وأكدت شركة «UL Solutions» لاحقًا القدرة نفسها. وهذا الرقم مماثل لما يقدمه «جالاكسي إس 26»، وهو ما وُصف بأنه مخيّب للآمال.

الكاميرات: مستشعر «سوني» في الواجهة الخلفية

تشير شائعات سابقة إلى أن الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وتعتمد مستشعرًا من «سوني». وسيحل هذا المستشعر محل مستشعر «آيسوسيل» من سامسونج المستخدم في الجيل السابق.

ويُرجَّح أن تبقى الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا التقريب (التيليفوتو) بدقة 10 ميجابكسل، دون تغيير عن الجيل الحالي. أما الكاميرا الأمامية فيُتوقع أن تكون بدقة 12 ميجابكسل.

أسعار «جالاكسي إس 26» مرجعًا للمقارنة

يبلغ سعر «جالاكسي إس 26» بسعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة 12 جيجابايت نحو 680.10 يورو، أي 579.99 جنيهًا إسترلينيًا. وترتفع الفئة التي تحمل تخزينًا بسعة 512 جيجابايت وذاكرة 12 جيجابايت إلى 795.99 يورو أو 649.00 جنيهًا إسترلينيًا.