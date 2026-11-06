تعتزم أوبو الإعلان يوم 9 نوفمبر عن الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة Reno 17 في السوق الصينية، بعدما نشرت فيديو تشويقياً قصيراً يكشف ملامح أولية للهاتفين من دون أن يُظهر تصميمهما كاملاً.

تصميم مألوف وتفصيل لافت في اللوحة الخلفية

تفيد التقارير بأن السلسلة ستقتصر على طرازين هما Reno 17 وReno 17 Pro. ويُظهر الفيديو لغة تصميم مألوفة، إذ تحتفظ وحدة الكاميرا بترتيب يشبه ما كان عليه في الجيل السابق، ما يوحي بأن الشركة اكتفت بتحسينات صغيرة بدل تغيير بصري شامل.

أبرز ما يظهر في المقطع تأثير متوهج يشبه عين القط على اللوحة الخلفية، ويبدو مضيئاً تحت الإضاءة الزرقاء. وقد يرتبط هذا التأثير بإصدار «Encounter Cat Edition» الذي تتداول الشائعات اسمه، ويُتوقع أن يكون من أكثر ألوان السلسلة تميزاً. وقد تقتصر المعالجة الخلفية المضيئة على هذا الإصدار الخاص.

ويُنتظر أن تأتي السلسلة بخمسة ألوان: Snow White وIce Moon White وCocoa Brown وStarlight Pink وEncounter Cat. وكانت سلسلة Reno 16 السابقة قدّمت بدورها خيارات ألوان مختلفة بين طرازاتها.

مواصفات مسرّبة للطرازين

بحسب المواصفات المسرّبة، قد يأتي Reno 17 العادي بشاشة OLED مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K، ويعمل بمعالج Snapdragon 7 Gen 4 مع بطارية بسعة 8,000 ملي أمبير.

أما Reno 17 Pro فيُرجَّح أن يحمل شاشة OLED أصغر مقاس 6.32 بوصة بالدقة نفسها، ويعتمد على معالج Dimensity 8550 Super وبطارية بسعة 7,200 ملي أمبير.

ويُتوقع أن تشمل تكوينات الذاكرة ثلاثة خيارات: 8 جيجابايت مع 256 جيجابايت، و12 جيجابايت مع 256 جيجابايت، و12 جيجابايت مع 512 جيجابايت.

كاميرات ونظام تشغيل

يُرجَّح أن يضم كل من الهاتفين كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب عدسة واسعة جداً بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تلفوتو بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل. ويُتوقع أن يعملا بنظام ColorOS 17 المبني على أندرويد 17.

مواعيد الإطلاق محلياً وعالمياً

أكدت أوبو بالفعل خطط الإطلاق في نوفمبر، ويُتوقع أن تُطرح السلسلة في الصين في وقت لاحق من الشهر الجاري. وتشير التقارير إلى أن الإطلاق العالمي مخطط له في الربع الأول من 2027، فيما تدل شهادات الاعتماد العالمية على أن التوفر الدولي يجري الإعداد له أيضاً.