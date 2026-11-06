بدأت سامسونج في كوريا الجنوبية طرح تحديث برمجي جديد لساعة Galaxy Watch Ultra 2، يتضمن رقعة الأمان الخاصة بشهر أكتوبر 2026 ويعالج 62 ثغرة أمنية.

تفاصيل التحديث وحجمه

يحمل التحديث رقم الإصدار L715NKOU1AZJ5، ويبلغ حجم حزمته 260.66 ميجابايت. وتقتصر عملية الطرح حالياً على كوريا الجنوبية، موطن الشركة.

تعالج الرقعة ثغرات كانت موجودة في البرنامج الثابت السابق للساعة. ويُتوقع أن تمدّ سامسونج التحديث إلى مناطق أخرى خلال الأيام المقبلة.

طريقة الحصول على التحديث

يستطيع المستخدم تثبيت التحديث يدوياً عبر تطبيق Galaxy Wearable. يفتح التطبيق أولاً، ثم يختار إعدادات الساعة، ثم تحديث برنامج الساعة، ويضغط أخيراً على التحقق من وجود تحديثات.

ثاني تحديث للساعة منذ إطلاقها

هذا هو التحديث الثاني الذي تتلقاه الساعة حتى الآن. وكان التحديث الأول قد حمل رقعة الأمان الخاصة بشهر أغسطس 2026.

وفاتت الساعةَ رقعةُ شهر سبتمبر 2026، إذ لم تصلها أي رقعة أمنية في ذلك الشهر. وفي الوقت نفسه نشرت سامسونج تفاصيل رقعة الأمان الخاصة بشهر نوفمبر 2026.