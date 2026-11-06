ظهر هاتف جديد يحمل رقم الطراز I2606 في قاعدة بيانات شهادات SIRIM الماليزية، وأكد الإدراج أنه سيصل إلى السوق الماليزية باسم iQOO 16s. وتتوسع عائلة iQOO 16 في الأسواق العالمية تدريجياً.

الطراز نفسه بأسماء مختلفة بحسب السوق

سبق أن رُصد الطراز I2606 في قاعدتي بيانات الشهادات TKDN وEEC، وكذلك في قاعدة بيانات IMEI. وكشفت الأخيرة أن الاسم التسويقي للطراز نفسه سيكون iQOO 16R.

ويبدو من ذلك أن الشركة ستبيع هذا الهاتف بتسميات متعددة تبعاً للسوق. فما سيُعرف في ماليزيا باسم iQOO 16s سيحمل اسماً آخر في أسواق مختلفة.

ويُقال إن الشركة تعمل على iQOO 16R ليكون أقل مرتبةً من iQOO 16 الأقوى في العائلة. وتشير شائعات إلى أن iQOO 16 سيُعلن عنه في الهند بحلول الشهر المقبل.

مواصفات غير مؤكدة بعد

لا يتضمن إدراج SIRIM أي معلومات عن مواصفات الهاتف. غير أن المرجح أن يحمل iQOO 16s المواصفات المتوقعة نفسها لهاتف iQOO 16R.

ويُتوقع أن يكون iQOO 16R نسخة بتسمية جديدة من هاتف iQOO Z12 Turbo القادم المخصص للصين.

شاشة OLED وبطارية بسعة 10,000 مللي أمبير

يُنتظر أن تكون شاشة iQOO 16s من نوع OLED بقياس 6.59 بوصة ودقة 1.5K ومعدل تحديث مرتفع. وقد يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 6 القادم.

وقد تصل سعة بطاريته إلى 10,000 مللي أمبير في الساعة.

أما في الكاميرا، فيُرجَّح أن تكون الأمامية بدقة 32 ميجابكسل. ويُرجَّح أن تضم الخلفية إعداداً مزدوجاً بدقة 50 ميجابكسل، على غرار الجيل السابق.