تشير تقارير إلى أن نيوكاسل يونايتد قد يدخل في منافسة مع مانشستر يونايتد على التعاقد مع المهاجم الإنجليزي إيفان توني خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير. ويلعب توني حالياً مع نادي الأهلي السعودي في دوري المحترفين السعودي.

مانشستر يونايتد قدّم استفساراً وأندية أخرى قد تلحق به

أجرى مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة استفساراً عن اللاعب، وهو دولي إنجليزي سبق أن خاض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتتحدث التقارير عن إمكانية دخول توتنهام وإيفرتون السباق بدورهما.

ويحتاج يونايتد إلى حلول في الخط الأمامي، إذ يواجه مشكلات هجومية بسبب سجل بنيامين شيشكو السيئ مع الإصابات.

براون: الصفقة واقعية ويجب مراقبتها

ميك براون، الكشاف السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، رأى أن انتقال توني إلى نيوكاسل خطوة واقعية تستحق المتابعة. وقال إن اللاعب كان على رادار النادي منذ فترة، وإنه سيكون خياراً مطروحاً أمام النادي في يناير.

وشرح براون أسباب منطقية الصفقة بثلاثة عناصر: سجل تهديفي ممتاز، ومعرفة بأجواء الدوري الإنجليزي، وعلاقة قائمة مع المدرب. فقد لعب توني مع الأهلي تحت قيادة ماتياس يايسله، المدرب الحالي لنيوكاسل.

ويعتقد براون أن توني يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وأضاف أن اللاعب يجب أن يكون قرب رأس قائمة المهاجمين المتاحين أمام نيوكاسل، وأنه يستطيع تخيّل النادي وهو يُقدم على هذه الخطوة.

نيوكاسل يبحث عن بديل لإيزاك

يعاني نيوكاسل في الخط الأمامي منذ بيع ألكسندر إيزاك إلى ليفربول في الصيف الماضي. ولم تنجح الخيارات الهجومية الحالية في سد الفراغ الذي تركه المهاجم في ملعب سانت جيمس بارك.

ويبلغ توني 30 عاماً، ومن المرجح أن يشكّل تحسناً كبيراً على الخيارات المتوافرة حالياً للفريق.