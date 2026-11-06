يواصل الأرجنتيني فورستييري اللعب اليوم في دوريات الهواة الإنجليزية، بعد مسيرة طويلة قادته فيها الطريق من شوارع روزاريو إلى مواجهة أبرز نجوم العالم في الملاعب الأوروبية.

مواجهات مع ميسي ورونالدو وإبراهيموفيتش

واجه فورستييري برشلونة بقيادة ميسي وإبراهيموفيتش حين كان يلعب مع ملقة في الدوري الإسباني الممتاز موسم 2009-10. وبعد نحو خمس سنوات من ذلك، شاركه رونالدو أرض الملعب عندما لعب فريقه أودينيزي أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

وسجّل اللاعب كذلك في مرمى إنتر ميلان بقميص سيينا. ويقول إنه لا ينسى أبدًا اللعب في الملعب نفسه مع هؤلاء النجوم الكبار، مضيفًا أنه محظوظ جدًا، وأنه تذكّر عن قرب لمستهم الأولى ورؤيتهم للملعب.

مارادونا مثلًا أعلى وطفولة قاسية

نشأ فورستييري يلعب كرة القدم في شوارع روزاريو، المدينة التي وُلد فيها ميسي. وكان يعتبر مارادونا مثله الأعلى، وحين توفي النجم الأرجنتيني عام 2020 كتب له تحية على ظهر قميص أودينيزي.

ويقول إن كل الأطفال في الأرجنتين كانوا يتخيلون أنفسهم دييغو، وإن مارادونا كان بطلًا للجميع، وإن وجهه كان مرسومًا على جدران في كل زاوية من الشوارع.

أما ظروفه فكانت صعبة. فهو، كما يروي، وُلد فقيرًا ولا يملك شيئًا، وعاش مع أمه وأبيه وأخويه، وكانوا خمسة ينامون في غرفة واحدة. وكانت روزاريو منطقة خطرة، وأصيب أخوه ماكسيميليانو بطلق ناري، لكنه نجا بحمد الله، على حد قول اللاعب.

من أكاديميتي نيولز وبوكا إلى إيطاليا

انضم فورستييري إلى أكاديميتي نيولز أولد بويز وبوكا جونيورز الأرجنتينيين العريقين، ثم انتقل إلى إيطاليا في سن 16. وسرعان ما خاض أول مباراة له مع الكبار بقميص جنوة.

وتأهل لتمثيل إيطاليا عبر جده، فلعب مع المنتخب الإيطالي في الفئات السنية.

وبعد عشرين عامًا من ظهوره الأول مع جنوة، ما زال يلعب، وقد مرّ في فترات حديثة بماليزيا وقبرص. وعاد إلى إنجلترا بعد ولادة ابنه الثالث لوتشيانو.