بدأت سامسونج طرح تحديث One UI 9.0 المبني على أندرويد 17 للوحي Galaxy Tab S10 Lite، بعد يوم واحد من إطلاقه لبقية أجهزة السلسلة. وبذلك يكون هذا الجهاز آخر أفراد عائلة Tab S10 التي تحصل على النسخة الجديدة من النظام.

البداية من كوريا الجنوبية

يصل التحديث أولاً إلى كوريا الجنوبية، موطن الشركة الأم. ويبلغ حجمه 2,803.90 ميجابايت، ويحمل رقم البرنامج الثابت X400XXU8DZJ6.

ويُتوقع أن توسّع الشركة نطاق الطرح إلى دول أخرى قريباً. ويستطيع المستخدمون تثبيته عبر الإعدادات، ثم تحديث البرنامج، ثم التحقق من وجود تحديثات.

أجهزة السلسلة الأخرى سبقته بيوم

كانت سامسونج قد أطلقت التحديث أمس لأجهزة Galaxy Tab S10+ وTab S10 Ultra وTab S10 FE وTab S10 FE+. ولم يبقَ من السلسلة سوى Tab S10 Lite، وهو ما جرى تداركه اليوم.

ما الجديد في One UI 9.0

يمنح التحديث المستخدمين خيارات أوسع لتخصيص لوحة الإعدادات السريعة. كما يضيف قسماً جديداً للضمان والعناية داخل الإعدادات، إلى جانب مؤشر لخصوصية الموقع.

وتشمل الحزمة كذلك تحسينات في Samsung DeX وSamsung Notes وSamsung Health، فضلاً عن ميزات سهولة الاستخدام.

مسار الترقيات المتبقية

أُطلق الجهاز في الأصل بنظام One UI 7.0 المبني على أندرويد 15. وقد وعدت سامسونج بتقديم سبع ترقيات رئيسية لنظام التشغيل له.

وبعد هذا التحديث، يكون الجهاز قد حصل على ترقيتين رئيسيتين، وتبقى له خمس ترقيات. ويؤهله ذلك للحصول على One UI 9.5 وOne UI 10.0.