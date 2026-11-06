رشّحت المهاجمة الإنجليزية السابقة ليان ساندرسون، في حديثها لبرنامج «كيك أوف» على إذاعة توك سبورت، سيسك فابريغاس، لاعب تشيلسي السابق ومدرب كومو الإيطالي حالياً، لتولي تدريب النادي اللندني بعد تشابي ألونسو. وقالت إن هذا هو توقعها الجريء: أن يكون فابريغاس المدرب التالي لتشيلسي.

مدرب شاب يحظى بإعجاب أوروبي

يبلغ فابريغاس 39 عاماً، ويُعدّ من أكثر المدربين الشباب إعجاباً في القارة بعد الصعود اللافت الذي حققه كومو في إيطاليا. فقد خسر الفريق مباراة واحدة فقط هذا الموسم، ويحتل مركزاً يبعد نقطتين فقط عن صدارة الدوري الإيطالي.

ولا يقتصر التألق على الدوري المحلي، إذ يقدّم كومو مستويات جيدة أيضاً في دوري أبطال أوروبا. وتحوّل الفريق في عهد فابريغاس من مشروع طموح إلى منافس أوروبي حقيقي.

اسم ارتبط بتشيلسي من قبل

لم يكن اسم فابريغاس غريباً عن أروقة تشيلسي. ففي أبريل أُفيد بأنه كان مدرجاً ضمن الخيارات المطروحة بعد رحيل ليام روزينيور. غير أنه قلّل علناً من تلك التكهنات، وأكد أن تركيزه منصبّ على كومو.

ويعرف المدرب الإسباني تشيلسي والدوري الإنجليزي الممتاز جيداً. كما أثبت قدرته على بناء فريق جذاب وتنافسي دون الاعتماد على النجوم الكبار وحدهم.

ألونسو في موقعه حتى الآن

تولّى ألونسو تدريب تشيلسي هذا الصيف، وجرى تعيينه في مايو بعقد مدته أربع سنوات. وأبرز النادي عند الإعلان عن التعاقد قدراته القيادية والتكتيكية، إلى جانب سجله مع باير ليفركوزن وريال مدريد.

ويرى المقال أن الحديث عن تعرض ألونسو لتهديد جدي في الوقت الحالي سابق لأوانه. كما يعتبر أن توقيت تعيين فابريغاس في تشيلسي قد لا يكون مناسباً الآن، لكنه يشير إلى أن توقع ساندرسون ليس بعيداً عن الواقع.