أجرى كاتب تقني اختباراً شاملاً يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 على ثلاثة مساعدين ذكاء اصطناعي متاحين لنظام أندرويد، بعد أن سمح التحديث الجديد للمستخدمين بتعيين تطبيقات بديلة لـ Gemini الذي حلّ محل مساعد جوجل بالكامل.

ChatGPT أجاب بدقة لكنه عجز عن التحكم بالجهاز

نجح ChatGPT في جميع الاختبارات الحسابية واللغوية، من حساب بقشيش 18% على 64.50 دولار إلى ترجمة «أين محطة القطار؟» للإسبانية وتحويل 350 فهرنهايت لمئوية وذكر عاصمة أستراليا.

لكن المساعد فشل في المهام الأساسية للجهاز. لم يضبط منبهاً لـ 6:30 صباحاً واكتفى بتعليمات يدوية، وتعثر مؤقت مدته 10 دقائق عند شاشة التحميل. عند طلب تذكير، وضعه داخل تطبيقه بدلاً من تطبيق التذكيرات رغم وصول الإشعار لاحقاً.

اقتصر دعمه للرسائل النصية على البحث عن إضافات SMS ثم عرض مسودة عاجزة عن الإرسال، ويحتاج ربط تقويم جوجل مسبقاً لإضافة الأحداث. اقترح ربط TickTick لقائمة التسوق. يستمر بالاستماع بعد الإجابة عند التفعيل بزر الطاقة، ويمكن قطعه منتصف الجملة دون فقدان السياق.

Claude تفوق في المنبهات لكنه مقيد بالتطبيقات

ضبط Claude منبهاً لـ 6:30 صباحاً ومؤقت 10 دقائق بنجاح، وأضاف أحداث تقويم بعد طلب الإذن. زميل يُدعى بن استخدمه لتشغيل تقويم جوجل لمدة أسبوع كاملة.

عثر على صيدلية قريبة بساعات العمل ورقم الهاتف بعد طلب إذن الموقع الدقيق، لكنه عجز عن فتح خرائط جوجل أو إعطاء الاتجاهات. لا يستطيع ضبط تذكيرات، فأنشأ منبهاً بديلاً. يربط بتطبيقات طرف ثالث تشمل Canva وNotion وMicrosoft 365 وSlack وFigma وHubSpot وAsana وAdobe وShopify، لكن يتطلب إعداد كل اتصال مسبقاً.

يعمل مع Gmail والتقويم وDocs وSheets وSlides وDrive، لكن Gmail والتقويم احتاجا لإعادة الربط أثناء الاختبار. يبقى نشطاً للمحادثات المستمرة، لكنه نسّخ أوامر إنجليزية بالأحرف العربية أحياناً، وسمع «Team lunch» كـ «Team launch»، وأظهر نجوماً خامة بدلاً من النص الغامق. توقف وضع الصوت بعد استخدام متكرر مع خطأ «غير متوفر».

Gemini الوحيد المتكامل مع النظام

نجح Gemini في تقريباً كل مهمة: تشغيل المصباح وحفظ التذكيرات في مهام جوجل وقراءة الشاشة والعمل على شاشة القفل. يملك وحده كلمة تنبيه صوتية.

لتغيير المساعد في سامسونج جالاكسي: الإعدادات > التطبيقات > اختيار التطبيقات الافتراضية > تطبيق المساعد الرقمي. يمكن تعيينه لزر الجانب عبر: الإعدادات > الميزات المتقدمة > زر الجانب > الضغط الطويل.

قيود مشتركة والتقييم النهائي

لا يرى ChatGPT وClaude الشاشة، لكن Circle to Search يعمل مع الأول. لا يعمل ChatGPT على شاشة القفل: يصدر صوت التفعيل دون ظهور شيء. لا يعمل Claude دون فتح القفل. لا يستطيع أي منهما تشغيل الجهاز أو التحكم بالتطبيقات الأخرى.

كل طلب في ChatGPT يفتح محادثة جديدة. يملأ فترة الانتظار بتعبيرات مثل «أتحقق من ذلك لك»، ويمكن تعديل صوته ليبدو أقل آلية. غير متسق في عرض النصوص أثناء القراءة.

شخص يُدعى Parth وجد أن Claude أفضل تفكيراً لكن أقل ارتباطاً بالهاتف بعد شهر من الاستخدام. لا يستطيع Claude تبديل المصباح أو عدم الإزعاج أو فتح تطبيقات أو لقطات شاشة أو رسائل نصية أو مكالمات، بينما اقتصر ChatGPT على تعليمات شفهية لتلك المهام.