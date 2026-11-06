تشيلسي يوافق على إعارة جيتينز في يناير

وافق نادي تشيلسي على إعارة لاعبه جيمي جيتينز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. يأتي القرار بعد فشل اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً في المشاركة بأي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

انضم جيتينز إلى صفوف تشيلسي قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة بلغت 50 مليون جنيه إسترليني عام 2025. يعاني اللاعب حالياً من إصابة في الكاحل يتعافى منها.

ثلاثة أندية إنجليزية في الصدارة

تتصدر أندية ليدز يونايتد وإيفرتون وكريستال بالاس قائمة المهتمين بالحصول على خدمات جيتينز. يراقب مسؤولو إيفرتون اللاعب منذ فترة، لكن اهتمامهم قد يرتبط بمصير جاك غريليش مع الفريق.

تشير التوقعات إلى بقاء غريليش في صفوف إيفرتون بعد شهر يناير المقبل. من جهته، يتابع كريستال بالاس تطورات الوضع منذ مدة طويلة، رغم أن ترتيباته الحالية للإعارات قد تعيق إتمام الصفقة.

أندية أوروبية تراقب والبلوز يحافظ على خططه طويلة المدى

توسعت دائرة الاهتمام لتشمل أندية روما الإيطالي وآر بي لايبزيغ وآينتراخت فرانكفورت الألمانيين. يرغب الثلاثي في متابعة تطورات إمكانية ضم اللاعب.

يرى مسؤولو تشيلسي أن جيتينز بحاجة إلى دقائق لعب منتظمة لاستعادة ثقته. يعتبر النادي اللندني اللاعب جزءاً أساسياً من خططه المستقبلية على المدى البعيد.