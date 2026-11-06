انطلاق المراسم في نادي القضاة النهري

انطلقت مساء الجمعة 6 نوفمبر 2026 مراسم تأبين المستشار أحمد الزند في نادي القضاة النهري بالعجوزة، بحضور وزير العدل المستشار محمود الشريف وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة. عُزف السلام الوطني في افتتاح الحفل.

تنظيم مجلس إدارة النادي

أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، عن إقامة هذه المراسم. حدد المجلس الساعة الثامنة مساءً موعدًا لبدء التأبين.

وجَّه المجلس الدعوة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة للمشاركة في الحفل. توافد عدد منهم إلى مقر النادي للحضور.

تكريم مسيرة الراحل

وصف مجلس إدارة النادي المستشار أحمد الزند بأنه الرئيس الشرفي للنادي، ووزير العدل الأسبق، ورئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر الأسبق. اعتبره المجلس أحد الرموز البارزة في تاريخ القضاء المصري.

أكد المجلس أن الراحل كرَّس جهده وعمره لخدمة القضاء. أشار النادي إلى مواقفه المشهودة في الدفاع عن استقلال القضاء.

وفاء للمسيرة القضائية والوطنية

أوضح المجلس أن التأبين يأتي وفاءً وتقديرًا للمسيرة القضائية والوطنية للراحل.