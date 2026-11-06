يحتفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمرور نصف قرن على تأسيسه، وذلك ضمن فعاليات دورته السابعة والأربعين التي تقام من 11 إلى 20 نوفمبر 2026. تحمل الاحتفالية عنوان «خمسون عاماً.. من حكاية اسمها القاهرة».

بداية من 1976

انطلق المهرجان قبل خمسة عقود، عام 1976، بمشاركة 33 دولة ونحو 100 فيلم في دورته الأولى. أسسه الكاتب والصحفي كمال الملاخ، وقد استضاف على مدار هذه السنوات آلاف الأفلام من مختلف أنحاء العالم. حضر إليه نجوم ومخرجون ونقاد ومنتجون من قارات متعددة.

تكريم الرموز

شهد المهرجان على مدار تاريخه تكريم رموز سينما مصرية وعربية وعالمية. فتح منصات للتواصل وتبادل الخبرات بين أجيال متعاقبة من صناع الفن السابع. يتولى رئاسته حالياً الفنان حسين فهمي.

رسالة فهمي

أعرب فهمي عن اعتزازه بالاحتفاء بهذه المناسبة، مذكراً بأن تأسيس المهرجان جاء من إيمان مؤسسيه بمكانة مصر السينمائية والثقافية. قال إن مصر تستحق استضافة حدث دولي يجمع صناع السينما. أشار إلى أن علاقته بالمهرجان تمتد لسنوات طويلة، وسُرَّه بمشاركة أجيال جديدة من السينمائيين في فعالياته. شدد على أن الحفاظ على تاريخ المهرجان يتطلب مواصلة تطويره ومواكبة تحولات صناعة السينما.